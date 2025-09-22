Londres inaugura un precioso jardín en memoria de Freddie Mercury

La ciudad de Londres ha rendido un emotivo homenaje al legendario cantante de Queen, Freddie Mercury, con la inauguración de un hermoso jardín en su memoria. Ubicado en Feltham, este espacio verde es un tributo a la vida y legado del icónico músico, fallecido en 1991.

El jardín cuenta con rosas híbridas que llevan el nombre de Freddie Mercury, simbolizando su pasión y energía en el escenario. Estas rosas se encuentran junto a un cerezo Sakura, donado por un grupo de 185 fans japoneses de Queen que se unieron en una campaña de financiación colectiva para adquirir el árbol. La combinación de estas plantas representa la conexión global que Freddie Mercury logró a través de su música.

Este jardín no solo es un espacio natural hermoso, sino también un lugar donde los fans pueden reunirse para recordar y celebrar la vida y obra de Freddie Mercury. La iniciativa ha generado un gran interés y emoción entre los seguidores del cantante, quienes ven en este jardín un tributo tangible a su legado. Freddie Mercury fue conocido por su poderosa voz, carismática presencia en el escenario y su capacidad para crear himnos rock inolvidables como "Bohemian Rhapsody" y "We Will Rock You". Su influencia en la música rock y pop es innegable, y este jardín en Londres es un recordatorio permanente de su impacto en la cultura y la música.

Aunque el jardín es un tributo reciente, la casa donde vivió Freddie Mercury en Londres, conocida como Garden Lodge, también es un lugar emblemático. Esta majestuosa residencia, construida en 1907 y adquirida por Mercury en 1980, cuenta con ocho habitaciones, un bar, una biblioteca y un centro de música. La casa fue dejada en herencia a su amiga y ex prometida, Mary Austin, quien recientemente decidió venderla por £34.4 millones de euros. La propiedad es un testimonio del gusto refinado de Mercury y su amor por el arte y la música. El jardín en memoria de Freddie Mercury es un lugar donde la naturaleza y la música se unen para celebrar la vida de un ícono. Es un espacio que invita a la reflexión, el recuerdo y la celebración de su legado musical.