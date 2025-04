Juan José Omella: “el Papa nos ha dado el mensaje de que seamos testigos de alegría y de esperanza”

El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha destacado que la de este lunes es una “jornada marcada por la tristeza por la muerte del Papa”. Una muerte que ha reconocido que le ha sorprendido, porque, si bien es cierto que “estaba enfermo, que tenía la voz muy floja y se le veía que estaba muy limitado, iba saliendo todos los días un ratito a la Plaza de San Pedro, saludaba a los pelegrinos y esas salidas que hacía desde Santa Marta, avivaban un poco la esperanza”. En cualquier caso, ha destacado la fortalece del Santo Padre, porque “ha muerto con las botas puestas. Hasta el final ha aguantado, porque tenía la cabeza muy bien y quería seguir estando cerca de la gente a la que tanto quería y con la que se sentía tan a gusto”.

El Cardenal de Barcelona también ha destacado que el Papa Francisco estaba “enamorado, entusiasmado”, con el Evangelio y eso lo quiso transmitir “yendo a los rincones más pequeños y donde hay más conflictos y más pobreza”. En este sentido, ha recordado que firmó con un imán de Indonesia una declaración para dejar claro que “todos somos hermanos, todos nos tenemos que combinar juntos para construir un mundo en libertad y justicia”.

Y, de hecho, Juan José Omella ha puesto de relieve que el último mensaje que dio el Santo Padre, este domingo, fue “el recordar los países que están en guerra, para que callen las armas y empiece la paz y la convivencia”. Dio un mensaje de esperanza, ha apuntado el cardenal, quien ha recordado que Francisco ha muerto dentro del año Jubilar de la Esperanza y el día de Pascua, que es “el día de la esperanza. La muerte nos lleva a la resurrección, a la esperanza, y todo no acaba aquí en esta tierra, sino que tenemos una vida más allá y nosotros tenemos que ser testigos de esa esperanza en medio del mundo. Y esto es realmente una coincidencia muy bonita”.

Alegría y esperanza

El Papa ha transmitido un mensaje de esperanza, ha asegurado el arzobispo de Barcelona, pero también de alegría. Ha explicado que los más próximos a Francisco aseguraban que “cuando estaba en Buenos Aires era muy seriote y, sin embargo, de Papa, siempre estaba sonriendo y dando alegría. Él decía: la elección me ha hecho cambiar a mí, porque he sido testigo realmente de la alegría y de la esperanza”. Y ha apuntado que ese era el mensaje que quería transmitir a todos los católicos, que “seamos testigos de la alegría y la esperanza. Los cristianos no podemos ser agoreros de calamidades”.

El cardenal de Barcelona también ha pedido que, en un mundo convulso y complicado desde el punto de vista social, político e incluso religioso, se “tenga fe” en el ser humano porque “es más capaz del bien que del mal, porque, al final, el bien siempre triunfa. Pasaremos por momentos difíciles, pasaremos por la Cruz, podemos pasar por la persecución, por guerras, por la muerte, pero al final siempre triunfa el bien, siempre triunfa el bien, porque Jesucristo tiene el mundo en sus manos”.

Juan José Omella también ha querido lanzar un mensaje de esperanza, porque en esta Pascua, en la diócesis de Barcelona, se han bautizado a 120 adultos “que se han convertido, que no habían oído nunca hablar del Evangelio, ni estaban bautizados”. Esto, asegura, “es un signo de esperanza”, porque demuestra que el mensaje que transmite el Evangelio “todavía está arraigando en el corazón de los jóvenes que buscan sentido a la vida, que huyen de la superficialidad y que quieren valores que les garantice seguridad y esperanza en este mundo, eso es los brotes verdes que están dándose ya en esta Europa tan envejecida”.

El cardenal de Barcelona también ha hecho un llamamiento a todos los creyentes para que participen en las plegarias que se han convocado y también en la misa de Pascua, que se celebrará esta tarde, a las 19:15 h en la Catedral de Barcelona. El Arzobispado ha abierto la capilla de Santa Llúcia a los fieles con un libro de condolencias para que puedan firmar en él.