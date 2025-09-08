Jornada de puertas abiertas de la Sagrada Família por la Mercè 2025

Vuelven las jornadas de puertas abiertas en la Sagrada Familia por la Mercè 2025. La basílica organiza jornadas de visitas gratis, a través de un sorteo de entradas, una cita anual que tiene por objetivo mostrar a la ciudadanía el estado actual de las obras y en general el interior del edificio de Gaudí.

Este año, se ofrecerán 20.000 entradas para visitar el interior del templo durante cuatro días. Aquí te explicamos cómo puedes participar. ! ¡Si ganas, recibirás 4 entradas!

¿Cómo apuntarse?

Las personas interesadas a asistir a las Jornadas de Puertas Abiertas podéis inscribiros para participar en el sorteo de entradas a partir del 8 de septiembre a las 10 h y hasta el día 14 de septiembre a las 21 h a través de un formulario disponible en la página web (sagradafamilia.org) y en las redes sociales.

El resultado del sorteo se comunicará a las personas ganadoras entre los días 15 y 16 de septiembre a través de un correo electrónico.

Cada ganador tendrá cuatro entradas.

Las entradas no son nominales, es decir, se pueden dar o regalar, pero queda totalmente prohibida la venta. El acceso a la Sagrada Familia será por la calle de la Marina.

¿Cuando se harán las puertas abiertas?

Los días que podrás escoger para optar en una entrada del sorteo son los siguientes:

Viernes 19 de septiembre, de 16 a 20 h

Sábado 20 de septiembre, de 15 a 18 h

Domingo 21 de septiembre, de 16 a 20 h

Miércoles 24 de septiembre, de 16 a 20 h

¿QuÉ PODREMOS ver?

Interior de la Sagrada Familia, obra de Gaudí

Los visitantes podréis recorrer los espacios más emblemáticos de la Basílica y descubrir una de las escenas escultóricas de la vida de la Virgen María: La boda de Canà. Se trata de una pieza de piedra de tres metros de estatura. Esta escena formará parte de la capilla de Assumpta, donde también se instalarán las escenas de la presentación de María en el templo, la muerte de Sant Josep y la dormición.