Internado en régimen cerrado el menor detenido en Tàrrega por la muerte de otro joven

La juez de instrucción de Lleida en funciones de guardia ha acordado el internamiento en régimen cerrado para el menor de 17 años detenido este jueves por su presunta relación con la muerte de un joven de 18 años tras una pelea en Tàrrega (Lleida).

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), se trata de una causa abierta por homicidio.

La pelea se produjo sobre la 1 de la madrugada del pasado jueves en la calle Sant Pelegrí donde el joven detenido agredió presuntamente y "gravemente" a otro joven de 18 años, que fue trasladado al hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde murió unas horas después. La víctima vivía en Vila grassa.

La agresión se produjo, presuntamente en el marco de una pelea en el portal de la vivienda del menor, que le habría clavado varias puñaladas al otro chico. El presunto agresor fue detenido en el mismo lugar de los hechos.

llamamiento a la calma

Los Mossos d'Esquadra han establecido un dispositivo de seguridad alrededor del edificio donde reside el menor, para evitar posibles represalias por parte de amigos o familiares de la víctima.

El primer teniente de alcaldía de Tàrrega, Jose Luis Marín, ha lamentado "profundamente" los hechos y ha trasladado el pésame a los amigos y familiares de la víctima en nombre del consistorio. Según ha indicado el regidor, la víctima vivía en Vilagrassa. Marín ha enviado un "mensaje de calma a la ciudadanía" y ha añadido que "Tàrrega es y continuará siendo una ciudad cohesionada".

Tàrrega

Además, el primer teniente de alcaldía ha señalado que la capital del Urgell tiene "uno de los índices más altos de Cataluña en la resolución de delitos" y ha destacado que tanto la Policía Local de Tàrrega como los Mossos d'Esquadra "hacen muy bien su trabajo". "Condenamos cualquier acto de violencia y confiamos al 100% en los cuerpos policiales, que siempre responden adecuadamente", asegura Marín.