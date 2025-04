Impacte dels aranzels Trump de més de 110 milions en exportacions agroalimentàries catalanes

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha advertit que els nous aranzels anunciats pel president dels Estats Units, Donald Trump, poden suposar pèrdues superiors als 110 milions d’euros per a les exportacions agroalimentàries catalanes. Aquesta mesura afectarà especialment productes com l’oli d’oliva, el vi envasat i els derivats del porcí, sectors que ja van patir importants caigudes durant l’anterior mandat de Trump el 2019.

El president de la FCAC, Ramon Sarroca, ha assegurat que caldrà avaluar dia a dia l’impacte i que és clau la resposta dels governs català, espanyol i europeu per minimitzar els danys. Els Estats Units són el 7è mercat més important per a les exportacions agroalimentàries catalanes i el 6è per a les cooperatives, essent el principal client fora d’Europa Occidental.

Sectors més afectats: oli d’oliva, vi i porcí

El sector de l’oli d’oliva, que havia aconseguit duplicar les vendes als EUA el 2024, enfronta ara una amenaça greu. Els Estats Units són el segon mercat mundial (15,2% de les exportacions) i el principal destí fora de la UE per a l’oli català. Només el 2024, es van exportar 14.000 tones, amb un valor de 137,9 milions d’euros.

Enric Dalmau, president de la DOP Garrigues, ha lamentat que els aranzels del 20% tinguin un "impacte negatiu claríssim", especialment per a empreses que amb molt d’esforç s’havien consolidat al mercat nord-americà. "Ara, per una decisió d’un home, tot pot anar a prendre vent", ha afirmat.

Els EUA són el destí del 15,67% de les exportacions catalanes de vi i cava, amb un valor de 77,5 milions d’euros el 2024. La possible pujada de preus per als consumidors nord-americans podria reduir la demanda i afectar greument un sector clau per a l’economia catalana.

Els elaborats carnis de porcí, juntament amb productes com snacks, dolços i plats preparats, representen gairebé el 90% de les exportacions agroalimentàries catalanes en volum als EUA. El 2024, aquestes vendes van sumar 566 milions d’euros, un 24% més que el 2023, però ara podrien caure dràsticament.

"sense suports, serà molt difícil superar aquesta crisi després d’anys de sequera" Pere Roqué President ASAJA Lleida

El precedent del 2019: pèrdues de 26 milions

L’última vegada que Trump va imposar aranzels (del 25% el 2019), les exportacions agroalimentàries catalanes van caure un 16,24%, amb pèrdues de 26 milions d’euros. Els sectors temen que aquest cop sigui encara més dur, ja que alguns mercats encara no s’havien recuperat del tot.

incertesa i demanda d’acció

Els nous aranzels de Trump posen en risc centenars de milions d’euros en exportacions i milers de llocs de treball al sector agroalimentari català. Mentre els productors demanen ajuts urgents, la pressió recau ara sobre les administracions i la UE per trobar alternatives i evitar un col·lapse econòmic.