La huelga de enfermeras en Cataluña se alarga ya más de un mes y pone en jaque a los hospitales

La huelga de enfermeras en Cataluña continúa después de más de un mes. El sindicato Enfermeras de Cataluña valora el esfuerzo del Departamento de Salud, pero mantiene la huelga que inició ahora hace un mes hasta que el Gobierno implemente mejoras a la espera de la recalificación profesional que depende del Ministerio de Sanidad.

“Para nosotros hay líneas rojas y pedimos nuevamente que haya el compromiso del Gobierno para poner en marcha todo aquello que esté a su alcance, mientras tanto llega esta recalificación a la categoría A1 desde el Ministerio, puesto que llevamos muchos años con esta situación y ya no podamos más”, asegura el sindicato en un comunicado.

Vuelve a pedir un complemento salarial a los presupuestos que remunere esta homologación al nivel A1 en tanto no llega la reclasificación formal.

El sindicato se ha reunido en varias ocasiones con miembros del departamento y del ICS (Institut català de la salut) en reuniones de cariz mediador a través del Departamento de Trabajo.

La semana pasada se reunieron con el conseller Manel Balcells, que los expuso que se está trabajando en un plan de transformación del sistema sanitario, que cuenta con una reorganización de los diferentes roles profesionales y en que se contempla el papel fundamental de las enfermeras y comadronas.

Balcells ofreció, apunta Enfermeras de Cataluña, formar parte de una mesa técnica que tiene que trabajar un plan de mejora de la profesión enfermera en el sistema de salud de Cataluña. El 2 de febrero, Balcells se reúne con la ministra y abordará la recalificación de los profesionales sanitarios.

Esta semana pasada se han producido reuniones de mediación donde se han podido redefinir, dicen, algunos de los puntos consensuados en el anterior encuentro, pero que “todavía no ofrecen suficientes garantías para poder desconvocar la huelga”.

Ayer, día 18 de enero, se manifestaron en Madrid justo después de un año para reclamar exactamente lo mismo. "A veces da la sensación de estar empantanados en un bucle".

En este sentido, Enfermeras de Cataluña explica que está pendiente de hacer balance en asamblea de las mejoras que se han consensuado hasta ahora, para determinar las próximas pasas a seguir.

“Dejamos claro que hasta que no se pueda dar salida a estas demandas, las enfermeras seguiremos de huelga, seguiremos fuertes, unidas en las calles y, por supuesto, en los centros!”, ha exclamado.

El sindicato dice ser consciente que la recalificación profesional depende del Ministerio y que esta tiene que ser “el punto de partida de cualquier transformación”, pero insta Salud a avanzarse y crear un complemento específico que remunere esta homologación mientras no llega la reclasificación formal.

