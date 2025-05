Los hombres y estudiantes de grados audiovisuales son los que más procrastinan

Barcelona - Publicado el 15 may 2025, 19:04

Un estudio de la Universitat de Barcelona (UB), publicado en la revista 'Journal of Further and Higher Education', ha mostrado que los hombres y los estudiantes de grados vinculados al ámbito audiovisual son los que más procrastinan en el ámbito universitario.

La investigación identifica cómo la gestión del tiempo, la personalidad y el malestar psicológico influyen en la tendencia de aplazar tareas académicas, informa la UB.





"combinación de factores relacionados con el tiempo, la personalidad y el bienestar emocional"

Parte de una muestra de 910 estudiantes de la UB, mayoritariamente de las ramas de las ciencias sociales y las humanidades, y se han utilizado instrumentos como la escala PASS (Procrastination Assessment Scale for Students), el cuestionario ATM (Academic Time Management) o el el BFI-10 (Big Five Inventory).

El resultado del análisis estadístico revela que el 61% de la variancia en la procrastinación estudiantil "puede explicarse a partir de la combinación de factores relacionados con el tiempo, la personalidad y el bienestar emocional".





"no es simplemente una cuestión de pereza o de falta de voluntad"

El estudio señala que la procrastinación "no es simplemente una cuestión de pereza o de falta de voluntad", sino que detrás puede haber dificultades de planificación o una baja tolerancia al estrés; y que los estudiantes con un rendimiento más bajo tienen mayor tendencia a aplazar sus tareas.

Los autores apuestan por reforzar el apoyo a la planificación académica y la gestión del tiempo, introducir estrategias para la regulación emocional, y mejorar el seguimiento individualizado de los estudiantes, "especialmente en momentos de transición, como el primer año de universidad o los periodos de exámenes".