Frente empresarial contra la prohibición de fumar en las terrazas: “Hay que respetar la condición de adulto”

“No está escrito que la propuesta del Gobierno tenga que salir adelante. Es un error dar por hecho que se aprobará”. Así ha empezado el director del Gremio de Restauración, Roger Pallarols, la rueda de prensa para explicar la unidad de las patronales contra la ley que quiere prohibir fumar en las terrazas. Ha recordado que el texto todavía tiene que pasar por el Congreso y por eso ,junto a la asociación Hostelería de España, de PIMEC, de Fomento y también de Barcelona Oberta, han hecho una petición: “Las cinco organizaciones pedimos a los partidos políticos del Congreso, en concreto al PP, Vox, Junts pero también el PSOE, que impidan la tramitación de este proyecto de ley”. Piden que presenten enmiendas a la totalidad para hacer recular el anteproyecto. Así, dicen, se podría eliminar la prohibición de fumar en las terrazas y volverlo a tramitar con las actualizaciones que se consideren necesarias.

Rechazo frontal a “hacer de policías”

Las patronales han querido dejar claro que creen necesario luchar contra el consumo de tabaco pero niegan que tengan que ser ellos quien se tenga que responsabilizar. Se oponen a “hacer de policías” en sus terrazas o a pagar multas por culpa de clientes que fuman cuando quizás los camareros no miran. “Se nos ha querido poner en medio del debate de manera tramposa”, lamentan, y alertan de un agotamiento en relación con las prohibiciones: “Hay que respetar la condición de adulto de la ciudadanía”.

PIMEC: “Una regulación desproporcionada”

Fumar no está prohibido

Para el director general de PIMEC, Josep Ginesta, “la regulación es desproporcionada”. Cree que se tendría que haber debatido y consensuado con los restauradores y se muestra convencido que, si se hubiera negociado, habría habido entendimiento: “Se habría llegado a acuerdos que habrían favorecido una salida razonable. Por ejemplo, distinguir entre terrazas cerradas y no cerradas, más distancia entre mesas… cosas de sentido común”.

Fomento: “Fumar no está prohibido”

El director de Relaciones Institucionales de Fomento del Trabajo, Benet Maimí, recuerda que fumar no está prohibido y, “si no está prohibido y está permitido, lo que tenemos que intentar es poder disfrutar de la libertad sin molestar los otros y esto se puede hacer con consenso y con diálogo”.

Maimí lamenta que “siempre parece que la culpa de todo la tengan los empresarios” y recuerda la importancia de las terrazas para el negocio de bares y restaurantes. “Merecería la pena hacer una parada parlamentaria porque esto se pueda dialogar y negociar”, concluye.

Barcelona OBErta vE la ley incongruente con Europa

El presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, reivindica que en países vecinos incluso más estrictos con el tabaco, no se ha llegado a prohibir fumar a las terrazas. Y también destaca la importancia que la actividad exterior y las terrazas tienen, por ejemplo, para el turismo: “Estamos generando una frustración en la experiencia de compra”.

Frente común contra la prohibición de fumar en las terrazas

Hostelería de España: “Buscar el sentido común”

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez, insiste en que los diferentes partidos políticos presenten enmiendas a la totalidad. Dice que ahora es el “momento de debatir, pensar y buscar el sentido común” por encima de decisiones políticas “caprichosas”. Y ha apuntado que “somos una potencia mundial en turismo y lo queremos seguir siendo”.