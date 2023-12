Dues investigadores de la UNIR posen en marxa una iniciativa en línia que ajuda de manera anònima als joves amb un ús problemàtic de la pornografia Diversos estudis internacionals apunten que entre el 5% i el 14% dels adolescents de 14 a 19 anys consumeixen pornografia de manera excessiva i compulsiva.

Com està el panorama actual? Tenim dades?

Diversos estudis internacionals apunten que entre el 5% i el 14% dels adolescents de 14 a 19 anys consumeixen pornografia de manera excessiva i compulsiva i, segons dades publicades per Save the Children, l'edat mitjana d'inici és de dotze anys. Aquesta dada ja em sembla forta, però la realitat és que cada cop comencen amb més primerenques entre els nou i els onze anys. Una altra dada potser, bastant preocupant Montse, és que aquí, a Espanya, una de cada quatre persones d'entre 16 i 29 anys consumeix pornografia amb molta o certa freqüència, segons l’estudi “Juventud y pornografía en la era digital” de Fad Juventud.

Hi ha un perfil característic?

Doncs mira Montse, tot i que no es pot generalitzar, el perfil del jove addicte a la pornografia té uns trets característics i factors de risc que poden afavorir aquesta addició. Primer, detectem una llibertat a l'hora de consumir internet arribant a un ús excessiu, i també un aïllament social que porta estrès i solitud. A més a més, solen ser persones amb problemes emocionals com ansietat, depressió o baixa autoestima.

És important destacar que no tots els joves que consumeixen pornografia desenvolupen una addicció, i que el consum ocasional de pornografia no és necessàriament perjudicial. Tot i això, quan el consum es torna compulsiu i afecta negativament la vida d'una persona, es considera una addicció i pot requerir ajuda professional per superar-la.

Quan es converteix en una adicció?

Mira, el consum de pornografia es pot convertir en addicció. Això ho hem de tenir sempre ben al cap, és una realitat. Per què? Doncs el que passa és que el cervell sent una sobreestimulació per una descàrrega excessiva de dopamina en veure aquest tipus de contingut. Això produeix un missatge repetitiu al cervell capaç de desenvolupar una necessitat constant de sentir estimulació sexual, cosa que pot arribar a tornar-se una addicció.

Parlem d'addicció, doncs, quan apareixen els senyals següents:

Tot i els esforços per reduir o aturar el consum, la persona segueix consumint pornografia de manera compulsiva. A més a més, pot descuidar les responsabilitats laborals, acadèmiques i socials i tenir conflictes freqüents amb la parella o la família, així com una disminució de l'interès per les relacions sexuals reals. Finalment, un altre símptoma és la manca de consciència del problema, fet que els porta a minimitzar o a negar la gravetat de la seva addicció, fins i tot quan està afectant negativament la seva vida.

Quin és el tractament per aquesta addicció?

El tractament professional per a l'addicció a la pornografia s’ha d’ajustar a les necessitats individuals de cada persona. Primer, seria recomanable que la persona limités el consum de pornografia, no cal prohibir-ho, ja que això podria augmentar el consum. D'altra banda, caldria eliminar dels seus dispositius les apps que amb un sol toc et condueixin a veure material pornogràfic. En molts casos, la mandra per haver-les de baixar de nou doncs evitarà que consumeixis. També veure en quines situacions s'afavoreix el consum de pornografia, com per exemple quan un està avorrit, en tensió, amb problemes laborals, de parella… Caldria analitzar què activa el desig i afrontar aquestes situacions d'una altra manera. I si aquesta conducta no disminueix, es recomana buscar ajuda especialitzada amb un professional. D'aquesta manera, segons el cas, es podria començar una teràpia individual i grupal de suport així com de parella si fos necessari.