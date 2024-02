Els gimnasos apliquen mesures per reduir un 25 % el consum d’aigua: “Cada gota d’aigua resta”

L‘Associació Catalana d’Entitats de gestió d’instal·lacions esportives públiques (Gestiona) ha posat en marxa una campanya per estalviar aigua per l’entrada en vigor imminent de lafase d’emergència per sequera. Es diu “Cada gota d’aigua resta” i ve acompanyada d’un seguit de mesures que aplicaran els gimnasos a partir de la setmana que ve. Per exemple, i per mirar de conscienciar els usuaris, se’ls convida a fer dutxes de com a màxim 3 minuts, també s’ha instal·lat el sistema ACS que entrega aigua calenta de forma instantània per evitar malbaratar l’aigua freda, polsadors manuals amb un temps màxim de 15 segons, regulació de la pressió, limitació del cabal de l’aigua i un sistema ultraviolat de neteja en piscines, que contribueix a reduir el consum d’aigua. Amb tot, un dels objectius que s’han marcat és estalviar un 25 % d’aigua.

Avisen que si la gent es dutxa a casa el consum serà superior

Josep Viladot, president de Gestiona, ha explicat que l’associació és proactiva a col·laborar amb el govern per la sequera. Ara bé, demanen que “les mesures siguin consensuades i no discriminatòries”. Ha afegit que “tancar les dutxes dels gimnasos no és eficient i no s’estalviarà aigua. Quan ens dutxem a casa la durada és més llarga i, a més, el cabal d’aigua és més important”, detalla. Amb el consum que els gimnasos volen oferir a les dutxes, de nou litres per minut, una dutxa de tres minuts, tal com recomanen, consumiria uns 27 litres d’aigua. Les dutxes estàndard, d’uns 10 minuts, que fem al nostre domicili s’enfilen fins a un consum de 200 litres d’aigua, i per això consideren que la comparació és demolidora.

Regalen 1.000 dosificadors

Segons Gestiona, les mesures permeten un estalvi a les dutxes de fins a nou litres per minut. Per demostrar com es pot estalviar aigua, els gimnasos regalaran 1.000 dosificadors als seus abonats perquè els instal·lin a casa seva i d’aquesta manera una dutxa de 5 minuts al domicili tindria un cost de 55 litres d’aigua en total.





Alerta que poden perdre un 20 % d’usuaris

Viladot ha alertat que si la Generalitat posa en marxa les mesures que els afecten de ple en les diverses fases d’emergència perdran un 20 % d’usuaris. Asseguren que qui té més a perdre són els gimnasos municipals. La majoria d’aquests tenen piscina, i en el cas hipotètic que entri en vigor la fase 2 d’emergència per sequera, prevista per l’abril si no plou, les dutxes haurien de tancar. Per aquest motiu les reunions amb l’administració, diuen, són cabdals. El sector vol demostrar que està fent una la gestió eficient de l’aigua per mirar de retardar al màxim possible el tancament de les dutxes en aquests gimnasos amb piscina.

La campanya d’estalvi d’aigua també és visible en els gimnasos amb gràfics i consells per reduir el consum d’aigua.