Cada día se multan de media 37 conductores por circular sin carnet o sin puntos en Cataluña

Aumentan las sanciones a los conductores que utilizan el vehículo sin carnet de conducir

El Servicio Catalán de Tráfico alerta que en 2024 se sancionaron 13.529 conductores por circular sin carné en Cataluña. Esto son, de media, 37 sanciones al día, una cifra que ha aumentado un 40% respecto a hace cinco años.

Entre estos conductores, hay 7.475 que circulaban sin los puntos al carnet y también 5.229 que lo hacían sin carnet que quiere decir que no han renovado la licencia, extranjeros que no han homologado el carnet de su país y los que no se lo han sacado nunca, que son una minoría.

Anna Pintó, subdirectora del Servicio Catalán de Tráfico, asegura que les "preocupa mucho" este grupo y advierte del peligro que supone tener conductores sin formación al volante. "Tenemos conductores que no están formados en seguridad viaria y que, por lo tanto, no pueden percibir el riesgo de sus conductas. No tienen la formación y pueden provocar un siniestro", asegura.

Todavía hay una tercera situación que son los 825 conductores multados para circular teniendo el carnet suspendidp judicial o administrativamente. En este caso, la cifra se ha reducido un 10% respeto el año anterior.

La sanción para conducir sin carnet puede llegar a los 500 euros de multa y puede comportar también, en la mayoría de los casos, una denuncia penal.

Un agente detiene a un vehículo cuyo conductor no tiene en regla el carnet de conducir

¿Qué motivos llevan un conductor a circular sin carnet?

Fuentes de los Mossos d'Esquadra y las policías locales explican que no hay un perfil concreto de persona. Muchos aseguran que no son conscientes que lleven el permiso caducado.

En el caso de los extranjeros, a menudo argumentan que no han tenido suficiente tiempo con los seis meses que contempla la normativa para convalidar el carnet.

En el caso de circular sin puntos, según Fermí Puy, presidente de la sección de derecho de la circulación del Colegio de la Abogacía de Barcelona, un grueso importante sostiene ante el juez que no puede prescindir del vehículo porque lo necesita para trabajar o para desplazarse en el trabajo.

El Servicio Catalán de Tráfico también ha explicado que durante 2024 más de 20.000 personas hicieron cursos para recuperar los puntos del carné.

Autoescuela donde recuperar los puntos del carnet de conducir

¿Qué pasa si tenemos un accidente con un conductor que no tiene carnet?

En este caso, la aseguradora de la víctima irá contra la aseguradora del propietario del coche. En el supuesto de que circule sin carnet y sin seguro se hará cargo de la indemnización el Consorcio de Compensación.

El Consorcio de Compensación, el año pasado llegaron a compensar a 18.000 conductores en toda España que fueron víctimas de accidentes ocasionados por vehículos que no tenían seguro.