Cuando la ansiedad te invalida: "Me daba pánico salir a la calle"

La ansiedad ha existido toda la vida, pero es un tema delicado del cual no se puede hablar a la ligera, siempre es necesario que el nivel de ansiedad de una persona sea diagnosticado por un profesional.

La mayoría de veces es muy difícil saber con certeza si tenemos ansiedad, estrés, depresión, el hilo que marca la diferencia entre estos diagnósticos es muy fino, por ello es necesario acudir a ayudas siempre.

La ansiedad es una respuesta del cuerpo hacia algo que nos genera temor, miedo e inquietud.

Algunos de los síntomas que nos pueden indicar que tenemos ansiedad pueden ser la aceleración del corazón, manos temblorosas, falta de aire, sensación de miedo generalizado y no saber por qué.

Para muchas personas que no han padecido ansiedad en ninguna etapa de su vida es muy difícil identificar a pesar de estos síntomas, por lo tanto, es necesaria una valoración de un experto.

"No sabía que era la ansiedad, hasta que un día mi cuerpo llego al límite y me desmayé en medio de la calle y tuve que recibir ayuda", explica Carla, una joven de 26 años que sufrió ansiedad en la etapa de los 18.

La realidad es que cuando una persona es diagnosticada con trastorno de ansiedad, este es capaz de controlar nuestro cuerpo y nuestra mente en todo momento, impidiendo esta manera que podamos hacer cualquier cosa de la vida cuotidiana con normalidad.

"Me daba miedo salir a la calle por si me daban ataques de ansiedad, los sitios con mucha gente me estresaban mucho"