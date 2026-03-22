El conflicto en Irán encarece los vuelos y redirige a los viajeros hacia destinos cercanos

El salón de turismo B-Travel que abrió sus puertas este viernes en Barcelona con la mirada puesta en un doble desafío: el encarecimiento de los vuelos de larga distancia y la incertidumbre generada por la guerra en Irán. El sector prevé que el conflicto provoque una subida en el precio de los billetes de avión en las próximas semanas debido al aumento del coste del combustible. En este contexto, el evento se posiciona como un catalizador para "acelerar" el turismo de proximidad, presentando a Cataluña y al resto de España como destinos con "seguridad" y "valor añadido", según ha defendido el presidente del salón, Martí Sarrate.

La edición de este año, que ha suprado los 26.000 asistentes de la pasada edición, ha comenzado con optimismo y sin contratiempos logísticos. "Estamos muy contentos porque están todos los expositores que habían confirmado", celebró Sarrate, confirmando que no se han producido cancelaciones de última hora a causa de la tensión geopolítica. El pabellón 8 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona acoge a 110 expositores que representan a la mayoría de las comunidades autónomas y a una variada selección de destinos internacionales.

Subida de precios y cambios en las reservas

Una de las mayores preocupaciones que sobrevuela el sector es el previsible encarecimiento de los viajes por aire. El propio Sarrate ha reconocido que este factor puede "hacer variar un poco la planificación de ciertos viajes", especialmente de cara a la temporada de verano. El combustible representa entre un 25% y un 30% de los costes operativos de las compañías aéreas, por lo que cualquier fluctuación al alza en su precio tiene un impacto directo en el bolsillo del consumidor. Esta situación ya se está reflejando en una cierta ralentización de las ventas para la temporada estival.

Los expositores y agencias de viajes presentes en B-Travel aseguran haber detectado una "ralentización" en las reservas de viajes para el verano. Este freno afecta principalmente a los destinos de larga distancia, sobre todo en el continente asiático. Según los profesionales, los precios de los vuelos directos hacia Asia prácticamente se han duplicado, lo que ha enfriado la demanda y ha obligado a muchos viajeros a reconsiderar sus planes o buscar alternativas más económicas y cercanas para sus vacaciones.

El mapa de los destinos turísticos se redibuja

El conflicto en Oriente Medio ha provocado un cambio notable en las preferencias de los viajeros españoles. Agencias de viajes consultadas han confirmado una "bajada" significativa en las reservas hacia países como Egipto y Jordania, tradicionalmente muy demandados. En contrapartida, ha aumentado el interés por cruzar el Atlántico, con un repunte en la demanda de viajes a Estados Unidos. Este destino recupera atractivo tras un año anterior marcado por la incertidumbre que, según las agencias, generó la figura de Donald Trump. Asimismo, los cruceros se consolidan como otra de las opciones preferidas, al ofrecer itinerarios variados y en un entorno controlado.

ACN Stand promocional en la feria de B-Travel de Barcelona

Desde la organización del salón se ve este cambio como una oportunidad para el mercado nacional. Martí Sarrate ha afirmado que el contexto global puede beneficiar la llegada de visitantes tanto a Cataluña como al resto de España. "Somos el segundo país del mundo en recibir turistas internacionales después de Francia, yo creo que a nivel receptivo todo ello nos puede favorecer bastante", ha declarado, subrayando la fortaleza de España como potencia turística mundial que puede capitalizar su imagen de destino seguro y de calidad.

Somos el segundo país del mundo en recibir turistas internacionales después de Francia"

El presidente del B-Travel también ha admitido que las agencias han tenido que gestionar cambios de destinos debido al cierre del espacio aéreo en zonas de conflicto, una situación que afecta a aeropuertos con un volumen cercano a los mil vuelos diarios. Esto ha obligado a las mayoristas a buscar rutas alternativas en aerolíneas europeas para poder cumplir con sus compromisos. En este sentido, Sarrate ha reivindicado el papel crucial de las agencias de viajes, destacando el "esfuerzo" que están realizando para garantizar los servicios contratados por sus clientes.

Un salón a pleno rendimiento

A pesar de la compleja coyuntura internacional, el B-Travel se desarrolla a pleno rendimiento como el gran escaparate del turismo. Hasta este domingo, los visitantes podrán explorar una amplia oferta que incluye destinos nacionales e internacionales como Uzbekistán, que es el país invitado de esta edición, junto a otros como Portugal, Croacia o diversas regiones de Francia e Islandia. La feria se presenta como un evento para todos los públicos, con propuestas diseñadas para diferentes edades e intereses.

Además de la oferta de viajes, el salón cuenta con un espacio dedicado para los más pequeños, lo que lo convierte en un plan familiar para el fin de semana. La enogastronomía también juega un "papel destacado" dentro de la programación del B-Travel, con áreas específicas donde los visitantes pueden degustar productos locales y descubrir la riqueza culinaria de los diferentes destinos, reforzando así la idea de un turismo experiencial y de proximidad que va más allá del simple desplazamiento.