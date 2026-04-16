Cataluña se afianza como la segunda comunidad con la mayor lista de espera para operarse

Cataluña se ha consolidado como la segunda comunidad autónoma con la lista de espera quirúrgica más abultada de España, con un total de 197.768 personas aguardando una intervención a finales de 2025. Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad correspondientes al segundo semestre del año, esta cifra sitúa a la región solo por detrás de Andalucía, que lidera el ranking nacional con 199.950 pacientes. El podio de las comunidades con mayor número de personas en espera lo completan la Comunidad de Madrid, con 80.525 personas, y la Comunidad Valenciana, que registra 51.600 pacientes.

Cataluña, a la cabeza en cinco especialidades

El análisis por especialidades revela una situación aún más compleja para el sistema sanitario catalán. Cataluña no solo ocupa una posición alta en el cómputo general, sino que lidera la lista de espera en cinco áreas médicas distintas. La más afectada es traumatología, con 46.597 personas pendientes de una operación, una cifra que supera significativamente a la de Andalucía, la siguiente en la lista con 42.247 pacientes en la misma situación. Le sigue de cerca el área de cirugía general y del aparato digestivo, donde 41.399 pacientes catalanes esperan una intervención, frente a los 31.891 registrados en la comunidad andaluza.

Además de traumatología y cirugía general, la sanidad catalana también presenta las listas más largas en ginecología, con 8.620 pacientes en espera, superando los 7.681 de Andalucía. La situación se repite en angiología y cirugía vascular, con 6.874 personas aguardando (frente a 4.431 en Andalucía), y en cirugía pediátrica, una especialidad especialmente sensible, donde 4.671 niños y adolescentes están pendientes de una operación, una cifra notablemente superior a los 3.046 de la comunidad andaluza. Este liderazgo en múltiples especialidades evidencia una presión estructural sobre el sistema quirúrgico de la región.

Una tendencia al alza en el conjunto de España

Los datos de Cataluña se enmarcan en un contexto nacional de crecimiento en las listas de espera. A 31 de diciembre de 2025, un total de 853.509 personas esperaban para ser operadas en el sistema público de salud de toda España. Esta cifra representa un incremento del 0,8% si se compara con el mismo periodo del año anterior. Asimismo, supone un aumento de 20.781 personas más en lista de espera con respecto a los datos registrados a finales de junio de 2025, lo que evidencia una tendencia al alza en el segundo semestre del año.

Profesionales trabajan la UCI del Hospital del Mar en Barcelona

A pesar del aumento en el número de pacientes, el tiempo medio de espera para una intervención a nivel estatal experimentó una ligera mejoría interanual. La media se situó en 121 días, lo que supone cinco días menos que a finales de 2024. Sin embargo, este dato también refleja un empeoramiento si se compara con el cierre del primer semestre de 2025, con un aumento de tres días en el tiempo de espera promedio. Este indicador muestra la persistente presión asistencial que soportan los hospitales del Sistema Nacional de Salud.

Cirugía plástica y neurocirugía, las de mayor demora

Si se analiza el tiempo de espera por especialidades en el conjunto del Estado, la cirugía plástica es la que acumula una mayor demora media, obligando a los pacientes a esperar una media de 269 días para ser intervenidos. Esta área es seguida de cerca por la neurocirugía, con un tiempo de espera promedio de 172 días, una cifra muy elevada debido a la complejidad de las intervenciones que abarca. Ambas especialidades superan con creces la media nacional, que se sitúa en los 121 días.

Otras especialidades con demoras significativas a nivel nacional incluyen angiología y cirugía vascular, con una media de 151 días de espera, y otorrinolaringología, donde los pacientes aguardan un promedio de 141 días. Estos datos ponen de manifiesto que, más allá del volumen total de pacientes en cada comunidad autónoma, existen cuellos de botella en áreas específicas del sistema sanitario que requieren una atención particular para reducir los tiempos que los ciudadanos pasan esperando una solución a sus problemas de salud.