Calonge, el pueblo de los libros, se prepara para un Sant Jordi único con siete librerías

La localidad de Calonge ( Baix Empordà), en el corazón de la Costa Brava, se encuentra en plena ebullición con los preparativos para la festividad de Sant Jordi. Este municipio, que combina mar y montaña, se ha consolidado como el 'pueblo de los libros', una identidad que celebra especialmente en el mes de abril, que dedican por completo a la literatura. Desde hace 5 años, que es booktown, y el éxito de la iniciativa con las siete librerías que hay en el pueblo y de visitantes es total.

En España, hay otro pueblo de libros, se trata del municipio de Urueña, pueblo medieval de menos de 200 habitantes. Situado a 45 minutos de Valladolid, y con total de 12 librerías, siendo un paraíso cultural y con un mayor número de librerías que bares.

Un imán para los lectores copn librerías en lista de espera para establecerse en calonge

Con siete librerías para una población de 13.000 habitantes y otras dos en lista de espera, Calonge se ha transformado en un punto de destino para los compradores de libros. El alcalde, Jordi Soler, ha confirmado que el proyecto es un éxito y que hay una gran demanda de libreros que quieren establecerse en el pueblo.

El éxito del modelo es palpable. Según el alcalde, el pasado fin de semana cerca de 4.000 personas visitaron la localidad, y la mayoría de ellas adquirieron algún libro. El alcalde lo tiene claro: ""Es evidente que vienen a comprar libros"". Además de la oferta literaria, los visitantes pueden disfrutar de otros atractivos como el castillo y sus murallas.

Para la jornada de Sant Jordi, además de la gran protagonista, la literatura, Calonge ofrecerá conciertos y otras actividades para que los visitantes disfruten de un día completo. El alcalde invita a todo el mundo a visitar la localidad, describiéndola como un lugar que ""se ha de visitar, como mínimo, una vez en la vida"".

Vienen a comprar libros y a visitar el municipio. Es una combinación ideal"

Crecimiento sostenible y limitado a 15.00 personas para la protección del espacio natural

A pesar de la gran afluencia de visitantes, el crecimiento de Calonge es limitado. El alcalde explica que el espacio para edificar es escaso, una situación que, subraya, es deliberada. ""No se quiere más"", ha afirmado, destacando que el objetivo no es crecer sin control, y que la población máxima que permite la localidad seria de unos 15.000 habitantes, es decir 2.000 más que en la actualidad.

Jordi Soler define el municipio como ""un pueblo absolutamente sostenible"" que puede hacer frente a sus gastos y que presenta superávit cada año. ""Estamos perfectos así"", ha sentenciado el alcalde, defendiendo el modelo actual del municipio.