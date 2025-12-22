Barcelona impulsa una línea de créditos de hasta 25.000 euros para autónomos y microempresas

El Ayuntamiento de Barcelona impulsa, a través de Barcelona Activa, una línea de créditos de hasta 25.000 euros para autónomos y microempresas. La agencia de promoción económica del consistorio barcelonés se ha aliado con el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y con la entidad financiera sin ánimo de lucro Avales Cataluña para dotar la iniciativa, llamada B-Créditos, de un presupuesto de 4 millones de euros, que permitirá conceder préstamos a un tipo de interés fijo del 3% hasta un máximo de 160 empresas.

Los créditos se podrán pedir a través de Barcelona Activa

Los créditos, con un plazo de cinco años con 12 meses de carencia, serán otorgados por la ICF y avalados por Avalis. Las ayudas se podrán solicitar a través de Barcelona Activa a partir del 22 de diciembre en el web de la Oficina de Atención a las Empresas.

La teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Promoción Económica, Comercio, Mercados, Restauración, Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática, Raquel Gil, ha recordado que muchas veces los autónomos y las microempresas necesitan acceso a la financiación “no solo para crecer sino también para consolidar la actividad”.

“El Ayuntamiento apuesta por el emprendimiento, por las empresas que se crean en la ciudad y estas mayoritariamente empiezan con empresas pequeñas, medias o autónomas que salen adelante un negocio”, ha subrayado Gil. Por eso ha considerado que es también una “prioridad” ayudar porque estos proyectos empresariales se desarrollen, puesto que “al final también son generadores de ocupación y motor de progreso compartido”.

“Soluciones ágiles para impulsar la economía ”

Por su parte, Vanessa Servera, consejera delegada de la ICF, ha destacado que la alianza con el Ayuntamiento de Barcelona y Avales es “un nuevo impulso” para facilitar el acceso a la financiación a autónomos y microempresas. “Este anuncio arrecia el compromiso de la banca pública de Cataluña con la misión de ofrecer soluciones ágiles y en buenas condiciones para impulsar la economía del país, desde los negocios más pequeños hasta los proyectos de más escala”.

En cuanto a Avalis, su consejera delegada, Anna Álvarez, ha destacado que la colaboración entre las tres entidades permite “facilitar el acceso a la financiación” a autónomos y microempresas. En este sentido, ha destacado que la entidad financiera sin afán de lucro “asume” el riesgo de las operaciones y contribuye, así, a “reducir las barreras de acceso al crédito de los negocios más pequeños”.

De manera complementaria, el Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha publicado una convocatoria de subvenciones destinada a cubrir gran parte del coste derivado de la concesión del aval a aquellas empresas que hayan formalizado un B-Crédito.