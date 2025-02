El Ayuntamiento de Barcelona y Hábitat 3 cierran un acuerdo para comprar la Casa Orsola

L’Ajuntament de Barcelona i l’entitat del Tercer Sector Hàbitat 3 han arribat a un acord per comprar la Casa Orsola.

Segons el consistori, s’ha arribat a un acord a través d’una fórmula social col·laborativa. L’alcalde Jaume Collboni, i la presidenta d’Hàbitat3, Carme Trilla, explicaran els detalls de l’operació en una convocatòria a l’Ajuntament a les 11 h.

La notícia de l’acord de compra arriba poc després de l’intent de desallotjament del primer veí de la finca, convertida en un símbol de la lluita per l’habitatge, i després que el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, s’oferís a mediar entre les parts per arribar a una solució. El desallotjament, que no es va arribar a produir, s'havia ajornat per al 18 de febrer.



A la roda de premsa també hi participaran la primera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, el síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, i el comissionat d’Habitatge, Joan Ramon Riera.