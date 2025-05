Asesinan a tiros en pleno directo de Tik Tok a la influencer Valeria Márquez

Barcelona - Publicado el 14 may 2025, 23:16

Este pasado martes 13 de mayo de 2025, México se ha estremecido ante el brutal asesinato de Valeria Márquez, una influencer de 23 años que fue abatida a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok desde su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, Jalisco.

El crimen, que quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, no solo ha generado indignación entre sus seguidores y la sociedad mexicana, sino que también ha reavivado el debate sobre la violencia de género y la inseguridad en el país.

Este artículo explora los detalles del caso, el perfil de Valeria, las circunstancias previas al ataque y las implicaciones sociales de este trágico suceso.

¿Quién era Valeria Márquez?

Valeria Márquez era una joven mexicana nacida en 2002, conocida por su presencia en redes sociales, donde acumulaba más de 90,000 seguidores en TikTok y 73,000 en Instagram.

Su contenido se centraba en temas de belleza, estilo de vida y humor, lo que le permitió construir una comunidad sólida y conectar con una audiencia diversa. Además de ser influencer, Valeria era modelo y emprendedora.

En agosto de 2024, abrió su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en la Avenida Servidor Público, en la colonia Real del Carmen, Zapopan.

Este espacio se convirtió en un punto de encuentro para sus seguidores y clientes, donde ofrecía servicios como cortes de cabello, aplicación de pestañas y uñas.

Valeria también destacó en concursos de belleza, habiendo obtenido el título de Miss Rostro en 2021, lo que incrementó su visibilidad en el ámbito digital.

En sus publicaciones, compartía tutoriales de maquillaje, reflexiones sobre su vida profesional y momentos de su día a día, a menudo con un toque de humor.

Su última publicación en Instagram, horas antes del crimen, fue una selfie desde su salón, donde aparecía con un body rosa y pantalones blancos, promocionando los servicios del establecimiento.

Valeria Márquez en un directo de su cuenta de Tik Tok

El Crimen en Directo

El asesinato ocurrió alrededor de las 18:30 horas del 13 de mayo, mientras Valeria transmitía en vivo en TikTok.

Según los informes, un hombre entró al salón haciéndose pasar por un repartidor. En el video, se escucha a Valeria interactuando con una mujer, identificada como Érika, quien le informó que alguien había intentado entregarle un paquete "costoso" previamente, pero se negó a dejarlo porque debía entregarlo personalmente.

Este hecho inquietó a Valeria, quien expresó su preocupación en la transmisión, diciendo frases como: “Güey, a lo mejor ya me iban a matar” y “Ya me voy a ir, porque ya me ondeé”. Estas palabras, pronunciadas en un tono que mezclaba broma y nerviosismo, resultaron proféticas.

Minutos después, el supuesto repartidor regresó, preguntó si ella era Valeria, y tras confirmar su identidad, le disparó al menos dos veces, en el abdomen y la cabeza.

Valeria colapsó frente a la cámara, y una empleada, cuya reacción ha generado controversia por su aparente calma, cortó la transmisión. El agresor huyó en una motocicleta, y hasta el momento no hay detenidos.

Investigación y Reacciones

La Fiscalía del Estado de Jalisco ha clasificado el caso como feminicidio y ha iniciado una investigación exhaustiva. Elementos de la Policía Municipal y paramédicos acudieron al lugar tras un reporte al 911, pero solo pudieron confirmar el deceso de Valeria.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses procesaron la escena, recolectando evidencias y testimonios, mientras el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia.

La Fiscalía señaló que la información es preliminar y que se trabaja para esclarecer los motivos del ataque.

En redes sociales, el crimen desató una ola de indignación. Los seguidores de Valeria exigieron justicia y mayor seguridad para las mujeres en Jalisco, un estado que ha registrado un aumento en los índices de violencia.

Algunos usuarios especularon sobre el posible involucramiento de una amiga presente en la transmisión, Vivian De la Torre, a quien acusaron de actuar de manera sospechosa al insistir en que Valeria se quedara en el lugar.

Sin embargo, estas acusaciones no han sido confirmadas por las autoridades. Otros señalaron a un exnovio de Valeria, Jesús Hernández, supuesto capo de la mafia hondureña, como posible responsable, basándose en una historia previa donde ella lo responsabilizaba de cualquier daño que pudiera sufrir. Estas teorías, difundidas en plataformas como X, carecen de evidencia oficial.

Contexto de Violencia de Género

El asesinato de Valeria Márquez se suma a una alarmante estadística de violencia de género en México.

Según ONU Mujeres, el 70% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de agresión, y los feminicidios y homicidios dolosos promedian 10 casos diarios.

Jalisco, en particular, ha sido escenario de un incremento en la violencia, con reportes de homicidios, secuestros y desapariciones ligados al crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este contexto subraya la urgencia de políticas públicas efectivas para proteger a las mujeres y combatir la impunidad.