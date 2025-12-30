COPE
Los análisis de la Generalitat descartan que el virus de la peste porcina africana saliera del laboratorio sospechoso

Europa Press

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

La secuenciación del virus de la peste porcina africana (PPA) realizada por el Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) de la Generalitat y la Universidad de Barcelona (UB) descarta que saliera del laboratorio del Centro de Investigación de Sanidad Animal IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Así lo ha confirmado este martes la secretaria general del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Genealitat, Cristina Massot, y el profesor de investigación del IRB Toni Gabaldón, encargado de hacer esta secuenciación.

La consellería está a la espera de los resultados del laboratorio nacional de referencia de la PPA, el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete-Madrid, para confirmar los resultados obtenidos.

