5 productos que no tendrías que guardar en la nevera y alimentos que no pueden estar juntos

La posición de los alimentos en la nevera es fundamental para buena conservación

No siempre es una buena idea guardar los alimentos en la nevera para conservarlos. A menudo la tendencia es pensar que el frío les alargará la vida, pero hay que pensar si realmente lo necesitan o no . La experta Amparo Gamero, profesora colaboradora del máster de Alimentación Saludable y Sostenible de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en pose cinco ejemplos:

Pan: Guardarlo en la nevera no necesariamente alargará la frescura y, incluso, puede ser contraproducente. En el pan de molde, por ejemplo, “ aumenta la humedad y así el riesgo que se florezca“, explica. Además, también puede afectar su textura o sabor. El más recomendable, de hecho, es almacenarlo a temperatura ambiente —en una bolsa de papel o envuelto en un paño de cocina limpio— o congelarlo.

Ojo con poner el pan en la nevera

Chocolate: Apunta la experta que el frío de nevera puede alterar la emulsión de grasas en el chocolate, de forma que se vea afectada la suavidad y la textura. Este producto, a la nevera, queda blanquecino y al comerlo adopta una textura entre granulada y terrosa. Para Gamero, la mejor manera de mantenerla es en lugar fresco, entre 15 y 20 grados y lejos de la luz directa. Añade que conviene guardarla en el envase original o en un recipiente hermético.

onzas de chocolate

Ajos: Las cabezas o los dientes de ajo no se tendrían que poner a la nevera porque pueden germinar en pocos días. Cuando esto pasa, tiende a tener un sabor más amargo. Se tendrían que guardar en una despensa a unos 15 grados y siempre, dice la experta, alejados de las patatas, porque —igual que las cebollas— emiten gases que pueden acelerar la germinación de las patatas. También se pueden congelar, enteros o picados.

Los ajos tienen múltiples beneficios

Plátanos: Si cuando llegan a casa los plátanos o las bananas todavía están verdes, no se aconseja refrigerarlos porque podrían quedar duros y sin gusto. Además, la piel coge un tono marrón que “no invita a comerlos”, aunque por dentro estén bien. El mejor es dejarlos en un ambiente fresco, pero no frío. “Es importante no dejarlos a la frutera cerca de las manzanas porque cuando maduran aumentan su emisión de etileno, un gas que puede acelerar demasiado rápido la maduración de los plátanos”, advierte.

Alamy Stock Photo Plátanos

Café: Cuando este producto se guarda a la nevera absorbe la humedad y “pierde su aroma y sabor”. Esto pasa tanto en grano como molido y, en este caso, el mejor lugar para guardarlo es un recipiente hermético en un lugar fresco y seco.

Alamy Stock Photo El café absorbe mucha humedad en la nevera

Orden dentro de la nevera

En cuanto a la ordenación de alimentos dentro de la nevera, la docente aconseja separar los alimentos crudos de los cocinados para evitar la contaminación cruzada y ponerlos en recipientes. Además, también se recomienda:

Aldabas superiores: van los alimentos que necesitan menos frío, como los cocinados o los que están a punto para el consumo.

En la puerta: pueden ir las bebidas, salsas o mermeladas.

Aldabas inferiores: Los productos frescos como la carne y el pescado hay que situarlos a la parte baja de la nevera, justo antes del cajón de las verduras.

Cajones inferiores: Se pueden guardar las frutas y hortalizas porque quedan protegidas del frío directo.