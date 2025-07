La ZBE de Lleida comença a multar: més de 100 sol·licituds d’excepcionalitat en el primer dia

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Lleida ha començat a multar aquest dimarts després de sis mesos de moratòria. Des de l’1 de gener, la ciutat havia implementat la restricció de circulació al Centre Històric i zones adjacents, però fins ara no s’havien imposat sancions. Cristina Morón, tinent d’alcalde, ha confirmat que la Paeria ha rebut un centenar de sol·licituds d’excepcionalitat, majoritàriament de persones amb mobilitat reduïda, vehicles d’emergència que accedeixen a centres sanitaris i ciutadans amb rendes baixes.

Les multes per circular amb un vehicle no autoritzat són de 200 euros, una mesura que busca reduir la contaminació i millorar la qualitat de l’aire a la ciutat. Morón ha recordat que aquesta normativa no és aïllada, sinó que respon a una directiva europea que obliga a les ciutats de més de 50.000 habitants a implementar ZBE.

Quines són les excepcions a la ZBE de Lleida?

La Paeria ha volgut aplicar la ZBE de forma progressiva per minimitzar l’impacte en la ciutadania. Les principals excepcions inclouen:

Vehicles sense etiqueta ambiental però empadronats a Lleida.

però empadronats a Lleida. Persones amb mobilitat reduïda o que necessiten accés a centres mèdics.

o que necessiten accés a centres mèdics. Vehicles d’emergència (amb autorització).

(amb autorització). Ciutadans amb baixes rendes que no poden permetre’s canviar de vehicle.

A més, tots els vehicles no exempts disposen de 12 passis anuals (en lloc dels 24 previstos inicialment) per accedir a la ZBE sense ser multats.

Horari i àmbit d’aplicació de la ZBE

La restricció s’aplica de dilluns a divendres, de 7:00 a 20:00 hores, i afecta inicialment el 10% de la zona urbana, incloent:

Centre Històric

Rambla Ferran

Avinguda Catalunya

Rambla Aragó

Prat de la Riba

Príncep de Viana

Ampliacions previstes: 2028 i 2030

El pla de mobilitat preveu expandir la ZBE en dues fases:

2028 : S’inclouran els barris de Noguerola, Escorxador i Humbert Torres , prohibint l’accés als vehicles amb etiqueta B .

: S’inclouran els barris de , prohibint l’accés als vehicles amb . 2030: S’ampliarà cap a Cappont fins a la LL-11, mantenint les excepcions actuals.

Per què és necessària la ZBE?

La tinent d’alcalde ha insistit que l’objectiu principal és millorar la qualitat de l’aire i reduir les emissions contaminants, contribuint a la lluita contra el canvi climàtic. Tot i reconèixer que pot suposar molèsties per a alguns conductors, Morón ha destacat que la mesura és "un benefici per a tota la ciutat" a llarg termini.

Què passa si no compleixes la normativa?

Multa de 200 euros per accés no autoritzat.

per accés no autoritzat. Control mitjançant càmeres que llegeixen matrícules.

que llegeixen matrícules. Possibilitat de recórrer la sanció si es compleixen els requisits d’exempció.

Reaccions i properes passes

Malgrat les crítiques inicials, la Paeria assegura que la majoria de veïns s’han adaptat progressivament. No obstant, el sindicat d’hostaleria i comerç ha demanat més flexibilitat per als proveïdors que han de fer repartiments al centre.

El proper pas serà analitzar les dades de circulació ara que s’han començat a aplicar les multes, per avaluar l’impacte real de la ZBE en la reducció de la contaminació.