Tàrrega estrena nova estació d’autobusos intermodal: més moderna, sostenible i connectada

Tàrrega impulsa la mobilitat amb una estació d’autobusos d’última generació

La nova estació d’autobusos de Tàrrega ja té data d’estrena: el pròxim dimecres 30 de juliol. Aquest nou equipament, finançat per la Generalitat de Catalunya amb fons europeus Next Generation, està pensat per transformar la manera com la ciutadania es desplaça per la comarca i fora d’ella. Ubicada estratègicament al costat de l’estació de tren, la nova infraestructura aposta clarament per la intermodalitat bus-ferrocarril, facilitant la connexió entre diferents mitjans de transport i fent més àgil el dia a dia dels viatgers.

Amb una superfície de 5.000 metres quadrats i una inversió total de 3,5 milions d’euros, l’estació substituirà l’actual, situada al carrer de Migdia, que quedarà clausurada el mateix dia de l’obertura. Es preveu que la nova instal·lació doni servei a una dotzena de línies i arribi a atendre uns 113.000 usuaris anuals, consolidant-se com una peça clau en el mapa de mobilitat de les Terres de Ponent.

Una infraestructura pensada per al futur

L’equipament no és només funcional, sinó també innovador en el seu disseny. L’edificació principal és semisoterrada, fet que permet que la seva coberta s’hagi convertit en un nou espai públic integrat al nivell del carrer de les Santes Espines. Aquesta solució arquitectònica no només optimitza l’ús de l’espai, sinó que també millora la connectivitat urbana, creant un entorn més amable per a vianants i usuaris.

La nova estació compta amb set andanes d’estacionament per als autobusos i una edificació de planta baixa que acull una sala d’espera moderna, així com diversos serveis essencials: lavabos, panells electrònics informatius, sistema de megafonia i videovigilància. Tot plegat configura un espai pensat per oferir comoditat, seguretat i eficiència als viatgers.

També destaca l’accessibilitat de l’estació, amb un disseny adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, i l’ús de tecnologia per facilitar la informació en temps real. L’objectiu final és clar: fer de la nova estació un punt neuràlgic de la mobilitat sostenible a la regió.

Canvi d’ubicació sense alterar horaris ni línies

Amb el canvi d’emplaçament, l’Ajuntament de Tàrrega té previst posar en marxa una campanya informativa per comunicar als ciutadans el trasllat del servei. Malgrat el canvi físic, els horaris i les línies de transport es mantindran inalterables, garantint la continuïtat del servei sense afectacions per als usuaris habituals.

El projecte ha estat possible gràcies a la cessió dels antics terrenys ferroviaris per part de l’Ajuntament a la Generalitat, una acció clau que ha permès recuperar un espai en desús per dotar-lo de nova vida. A més, es preveu que la gestió de l’estació vagi a càrrec de l’empresa pública CIMALSA, especialitzada en la gestió d’infraestructures logístiques i de mobilitat.

Aquest canvi suposa un pas endavant per a Tàrrega, que amb aquesta nova estació millora la seva oferta de serveis públics, es posiciona com a referent en mobilitat intermodal i aprofita els recursos europeus per avançar cap a un model de ciutat més sostenible i connectada.