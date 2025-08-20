La Seu d'Urgell trabaja para volver a la normalidad después de una tormenta "nunca vista", que deja 77 mm de agua acumulados

Operarios limpiando el granizo acumulado en el interior del edificio de los vestidores de la piscina municipal de la Seu d'Urgell.

La intensa tormenta que afectó a La Seu d’Urgell ha dejado importantes acumulaciones de agua, provocando el desalojo preventivo de una familia y el cierre temporal de la piscina municipal. La intervención rápida de los servicios municipales y cuerpos de emergencia ha permitido minimizar los riesgos para la población.

Según el consistorio, el desalojo se debió al colapso de un celosía del hogar, sin que se registraran daños estructurales. Mientras tanto, operarios trabajan en la limpieza de los vestuarios y la retirada de la acumulación de granizo en la zona deportiva.

La tormenta provocó la caída de ramas y obstáculos en varias calles, complicando la circulación. Las brigadas de guardia se movilizaron para retirar árboles y ramas caídas, recolocar contenedores desplazados y desbloquear embornales obstruidos por piedras y hojas.

Christina Moreno, tercera teniente de alcalde, explica que el episodio combinó fuertes lluvias, granizo y viento intenso, lo que obligó a una respuesta inmediata para garantizar la seguridad y restaurar la movilidad. “Se está haciendo un repaso exhaustivo de todos los embornales para que el agua pueda drenar de forma adecuada y evitar futuros problemas”, asegura.

ACN Operarios limpiando el entorno de la piscina municipal de la Seu d'Urgell

coordinación de los servicios

El Ayuntamiento ha coordinado sus actuaciones con la policía municipal, los bomberos y otros servicios de emergencia. El personal municipal y brigadas de jardinería trabajan de manera conjunta para garantizar el acceso a servicios esenciales, como el hospital y el CAP, así como la limpieza de caminos y carreteras para permitir la movilidad en los barrios.

Moreno destaca que, pese a los daños, se ha establecido un seguimiento continuo de la situación y se está priorizando la recuperación de los puntos más afectados, como el acceso a la piscina y la seguridad en espacios públicos.

ACN Christina Moreno, tercera teniente de alcalde de Ajuntament de la Seu d'Urgell, explica que la tormenta ha obligado a desalojar preventivamente a una familia de su vivienda y habla de la afectación que ha habido en la piscina municipal.

daños

En cuanto a las afectaciones, Moreno ha señalado que una de las más importantes se ha producido en la zona deportiva, donde se encuentra la piscina municipal. También ha explicado que los Bomberos de la Generalitat realizaron dieciocho intervenciones, algunas relacionadas con inundaciones de garajes.

Respecto a la familia desalojada, desde el Ayuntamiento se les ha facilitado alojamiento en un hotel de la ciudad. En este sentido, la teniente de alcalde ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a la población, destacando que las brigadas están actuando y que se ha “movilizado a todo el personal para intentar que la repercusión de la tormenta sea la menor posible”.