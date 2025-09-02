La revolució contra la sèpsia: la tecnologia catalana que salva vides amb un diagnòstic en menys de 3 hores
Una startup de Fondarella ha desenvolupat un test revolucionari que permet diagnosticar la sèpsia, una de les principals causes de mort als hospitals, en només tres hores, reduint-ne significativament la mortalitat. Aquesta innovació, que ja compta amb el segell europeu, arriba per posar llum a una malaltia sovint invisible.
La sèpsia, una paraula que encara avui sona desconeguda per a molts, és una de les emergències mèdiques més greus i, paradoxalment, una de les principals causes de mort a Europa, amb una xifra que supera les 700.000 defuncions cada any. No es tracta d’una simple infecció, sinó d’una reacció extrema i descontrolada del propi cos. En lloc de protegir l'organisme, el sistema immunitari es desboca i ataca indiscriminadament els òrgans vitals, provocant un dany massiu que sovint condueix a un desenllaç fatal. El seu gran perill rau en la dificultat de la seva detecció precoç: els símptomes inicials, com la febre o la fatiga, són sovint tan inespecífics que es confonen amb una grip forta, i això fa que més del 40% dels casos no es diagnostiquin a temps, empitjorant dràsticament el pronòstic.
És en aquest context on emergeix una solució que podria canviar el paradigma del diagnòstic i el tractament: Loop Diagnostics, una petita startup amb seu a Fondarella (Lleida), ha desenvolupat un test que promet ser una eina fonamental per als professionals mèdics. Eduard Guerrero, cofundador de l'empresa i farmacèutic de formació, explica que el test pot determinar la presència de sèpsia en un màxim de tres hores. El funcionament és enginyós i simple alhora: a partir d'una petita mostra d'un mil·lilitre de sang del pacient, es simula una sèpsia en un entorn controlat per veure com reacciona el sistema immunològic. Si la reacció no és l'esperada, el resultat és clar: el pacient està patint sèpsia. Aquest procés permet una detecció ràpida i fiable, un avenç crucial, ja que, en la sèpsia, cada hora que passa sense tractament augmenta la mortalitat fins a un 8%.
Un diagnòstic ràpid per a una malaltia sense temps
Ricard Alvarez ha entrevistat al cofundador Eduard Guerrero a COPE Lleida. Fins ara, les solucions de diagnòstic existents eren inespecífiques o massa lentes. Molts mètodes només detectaven el dany orgànic un cop ja s'havia produït, sense oferir una alerta primerenca sobre la causa de la fallada. Altres tècniques, com els hemocultius, tenien una sensibilitat molt baixa en les etapes inicials de la malaltia, ja que la concentració de bacteris a la sang és escassa. Aquests mètodes podien tardar entre 18 i 24 hores a donar resultats, un temps preciós que, en una urgència com la sèpsia, equival a vides perdudes.
En canvi, la innovació de Loop Diagnostics es diferencia perquè permet actuar en la primera hora de l'inici del procés. Això, segons les estimacions de l'empresa, podria reduir la mortalitat fins a un 15%, una xifra enormement significativa si es té en compte l'elevat nombre de víctimes d'aquesta malaltia. L'impacte no és només en la salut dels pacients, sinó també en la gestió hospitalària, ja que un diagnòstic precoç permetria optimitzar els tractaments i reduir els costos sanitaris. Un aspecte fonamental en un món on els sistemes de salut busquen constantment la màxima eficiència.
L'odissea de l'emprenedoria i la ciència
Però l'arribada d'aquesta solució al mercat no ha estat un camí de roses. El cofundador, Eduard Guerrero, subratlla la "soledat" de les startups en la fase inicial, quan l'atenció mediàtica encara no ha arribat. L'empresa va néixer el 2018 i ha invertit anys en recerca, desenvolupament i la cerca de finançament, tant públic com privat.
El procés de regulació, una de les parts més complexes, ha estat especialment llarg. Tot i que les regulacions són necessàries per garantir la seguretat dels productes, també poden frenar la innovació. En aquest sentit, Loop Diagnostics ha obtingut la marca CE (a través de la regulació IVDR), que els permetrà comercialitzar el test a Europa, convertint-se en el segon producte a Europa amb aquesta certificació des de l'any 2022. "La gent es pensa que la ciència arriba i la tens al mercat", reflexiona Guerrero, "però hi ha una transferència que són molts anys i molts riscos. Per això s'ha de valorar molt les empreses que realment arriben al mercat".
Amb el producte ja aprovat, l'empresa té l'objectiu de tancar acords amb hospitals i distribuïdors a Itàlia, Espanya i el Regne Unit, per després expandir-se a altres països, incloent-hi alguns de Llatinoamèrica i Àsia. El camí de la comercialització, però, tot just comença, i esperen que serà una "batalla llarga" que podria durar almenys dos anys més. No obstant això, l'equip de sis professionals de Loop Diagnostics continua amb la mateixa passió que els va portar a engegar aquest projecte, convençuts que la seva contribució és fonamental per al futur de la salut.