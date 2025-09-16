La Revolució Digital Arriba al Pirineu: Pirineu Tech Talk 2025 Uneix IA i Tradició
La Trobada Empresarial d'Innovació Digital de l'Alt Pirineu i Aran celebra la seva tercera edició a la Seu d'Urgell, amb ponències de primer nivell, un programa ampliat de dos dies i un focus clar en la Intel·ligència Artificial i el futur dels negocis a la muntanya.
Aquest divendres, la Seu d'Urgell es convertirà en l'epicentre de la innovació digital amb la tercera edició de la Trobada Empresarial d'Innovació Digital de l'Alt Pirineu i Aran, rebatejada com a 'Pirineu Tech Talk'. El certamen, que creix significativament, amplia el seu programa a dos dies, amb una jornada prèvia a Estamariu. Durant aquestes dues sessions, un total de 17 ponents de renom compartiran la seva visió i experiència sobre l'impacte de la intel·ligència artificial (IA), la innovació i les estratègies empresarials en el teixit productiu de la regió. Aquesta cita no només és una oportunitat per aprendre sobre les darreres tendències tecnològiques, sinó que és una clara declaració d'intencions: el Pirineu vol ser protagonista de la transformació digital i no un simple espectador.
Entre els ponents que han confirmat la seva presència, destaquen noms que connecten la indústria global amb l'ecosistema local. Roser Roca, CEO d'Airbus Geotech, la divisió de serveis digitals geoespacials de la multinacional amb seu a Barcelona, aportarà una visió de l'aplicació de la tecnologia a gran escala. Una altra figura de gran interès serà Ferran Martínez, exjugador de bàsquet professional reconvertit en emprenedor i inversor, que compartirà la seva experiència en un ampli ventall de tecnologies disruptives com Blockchain, Web 3, Fintech, SportTech i Computació Quàntica. Aquesta combinació de talent de sectors tan diversos subratlla l'enfocament multidisciplinari de la trobada, que busca inspirar empresaris i professionals de tots els àmbits.
De la indústria a les valls: l'IA en acció
La jornada principal, a la Seu d'Urgell, serà inaugurada per l'alcalde de la ciutat, Joan Barrera. A continuació, els assistents tindran l'oportunitat de conèixer de primera mà l'experiència de BonÀrea, un dels referents empresarials de Catalunya. El doctor en Data Science Josep Sirera i la Phd Data Scientist co-Manager Ivet Rafegas explicaran com la companyia ha aplicat la intel·ligència artificial en processos industrials i empresarials per millorar l'eficiència i la productivitat. Aquesta ponència inaugural promet ser una de les més pràctiques i rellevants per a l'audiència, en oferir un cas real d'aplicació d'una tecnologia que sovint es percep com abstracta.
L'agenda de la jornada continua amb altres exemples d'èxit i innovació. L'emprenedor Markus Urban, fundador de Timefactories i creador de CATI, un assistent virtual basat en IA dissenyat per ajudar la gent gran, serà entrevistat per Miquel Manzano, de Caixabank-DayOne. La seva història és un excel·lent exemple de com la tecnologia pot posar-se al servei de causes socials i millorar la qualitat de vida de les persones. A més, es presentaran diversos projectes pilot digitals desenvolupats al territori, amb la participació de figures clau com Jaume Saltó (Group Saltó), Eisharc Jaquet (Arantec Enginyeria), Cristian Mora (tècnic rural de l'Ajuntament de la Vall de Boí) i Marc Sans (alcalde de la Conca Dellà). Aquest apartat de la trobada demostra que la innovació no és una cosa llunyana, sinó que ja s'està implementant amb èxit en les empreses i institucions locals del Pirineu.
La jornada es tancarà amb una ponència de la secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, Maria Galindo. Aquesta intervenció oficial subratlla el suport institucional a la digitalització del territori. L'acte clourà amb l'entrega de la 2a edició dels Premis Empresa i Innovació, que reconeixen l'esforç i el talent en el sector. Es guardonaran tres categories: Premi Jordi Grau, Premi Talent Digital i Premi Innovació Sector Agrari. Finalment, Jordi Bernat, CEO d'Up2You i LoCowork, i impulsor de Link Up, posarà punt final al certamen amb una intervenció que promet ser inspiradora per a tots els assistents.
'Converses sota Cadí': periodisme i tecnologia
Com a novetat destacada, aquest any el 'Pirineu Tech Talk' inclou una jornada prèvia, les "Converses sota Cadí", que tindran lloc a l'Espai Joan Planes d'Estamariu el 18 de setembre. Aquesta sessió prèvia se centrarà en la innovació i el futur del periodisme digital. Experts en tecnologia i comunicació debatran sobre com els mitjans poden connectar millor amb les audiències i, alhora, garantir la seva sostenibilitat econòmica en un món dominat per la immediatesa i la sobreabundància d'informació.
La participació en aquesta jornada d'experts com Lluís Lázaro (expert en IA per a mitjans), David Martínez (CEO d'Openhost), Cristina Fuertes (copywriter) i Marc Cruells (expert en Google Discover) assegura un debat de gran qualitat. En un moment en què la transformació digital és una necessitat estratègica per a totes les empreses, especialment en zones rurals com el Pirineu, les jornades volen oferir eines i experiències pràctiques per millorar la competitivitat. Aquest esdeveniment, organitzat per la revista 'Viure als Pirineus' i un ampli ventall de col·laboradors (Ajuntament de la Seu d'Urgell, Pirineu Dinàmic, Àrees Digitals de la Generalitat, entre d'altres), demostra que la col·laboració entre entitats públiques i privades és la clau per portar la tecnologia a tots els racons de Catalunya.