L’alcalde de Lleida reclama millores en ferrocarril, autovia A-14 i sòl industrial per impulsar l’economia

Lleida - Publicado el 15 may 2025, 11:00

Lleida vol ferrocarril als polígons i l’aeroport, i una A-14 que arribi a França

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha fet una crida clara aquest dijous per millorar les connexions ferroviàries i viàries de la ciutat i la seva àrea d’influència. Durant una conferència-col·loqui a la Llotja de Lleida, Larrosa ha reclamat connectar els polígons industrials i l’Aeroport de Lleida-Alguaire mitjançant ferrocarril, una demanda històrica que, segons ell, és clau per al desenvolupament econòmic del territori.

A més, ha insistit en la necessitat de desplegar les línies de Rodalies cap a l’Aragó i de revisar el traçat de l’autovia A-14 perquè arribi fins a Tolosa de Llenguadoc (França), garantint una connexió “en condicions” amb el sud d’Europa. “No podem permetre’ns tenir infraestructures obsoletes que frenin la competitivitat de Lleida”, ha afirmat.

Ampliar el sòl industrial i agilitzar tràmits per atreure inversió

Larrosa també ha posat l’accent en la importància d’ampliar el sòl industrial disponible i simplificar els tràmits administratius per facilitar la implantació de noves empreses. “Si volem atreure inversió i crear llocs de treball, hem de oferir terrenys i menys burocràcia”, ha destacat.

Aquesta reivindicació s’emmarca en un moment en què Lleida busca consolidar-se com a pol industrial logístic i agroalimentari, aprofitant la seva posició estratègica entre Barcelona, Saragossa i França. L’alcalde ha recordat que el Pla Territorial Metropolità ja preveia aquestes necessitats, però que cal accelerar-ne l’execució.

Accés a l’habitatge i urgència d’un nou POUM

Un altre dels grans reptes assenyalats per Larrosa és la crisi d’accessibilitat a l’habitatge, especialment per als joves i famílies amb ingressos mitjans. “Sense solucions en aquest àmbit, la ciutat perd atractiu per a treballadors i emprenedors”, ha advertit.

Per això, ha exigit aprovar amb urgència el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), substituint el vigent des de 1999. “No podem seguir amb un planejament del segle passat; necessitem eines modernes que permetin creixement ordenat i sostenible”, ha insistit.

Reaccions i pròxims passos

Els plantejaments de Larrosa han generat debat entre els agents econòmics, que coincideixen en la necessitat d’inversions públiques en infraestructures, però demanen concreció en els terminis. Des del Col·legi d’Enginyers Industrials i la Cambra de Comerç han recolzat les propostes, però recorden que cal acords amb Govern i Generalitat per avançar.

El proper pas serà portar aquestes demandes a les taules de negociació amb l’Estat i la UE, buscant finançament per a projectes com l’extensió de l’A-14 o les línies de Rodalies. Larrosa ha assegurat que treballarà perquè Lleida “no quedi desconectada dels corredors europeus”.