Josep Mallada, Nou Cap de la Guàrdia Urbana de Lleida: Reptes i Proximitat al Centre del Mandat

Aquest divendres històric, la Paeria ha estat l'escenari d'un relleu clau en la seguretat urbana de Lleida. Josep Mallada ha estat oficialment nomenat intendent en cap de la Guàrdia Urbana, assumint el testimoni de Josep Ramon Ibarz, qui ha liderat el cos policial durant gairebé dues dècades i ara inicia una nova etapa com a delegat del Departament d'Interior a Lleida. Aquest canvi de lideratge marca un punt d'inflexió per a la ciutat, obrint noves perspectives en la gestió de la seguretat i la convivència ciutadana.

La cerimònia de nomenament, celebrada a la sala de plens de la Paeria, ha reunit regidors del consistori, membres de la Guàrdia Urbana i una nodrida representació d'institucions i cossos de seguretat. La solemnitat de l'acte s'ha vist tenyida per un moment de sentit recolliment: un minut de silenci en record del bomber que dijous va perdre la vida tràgicament a l'incendi de Paüls. Aquest gest ha subratllat la solidaritat i el respecte entre els diferents serveis d'emergències i seguretat.

Un Horitzó de Canvis: Adaptació i Proximitat

En el seu primer discurs com a intendent en cap, Josep Mallada ha projectat una visió clara i ambiciosa per al futur de la Guàrdia Urbana. Amb una actitud de "màxima humilitat i la ferma determinació de continuar treballant per la ciutat", Mallada ha delineat els seus objectius prioritaris. La reestructuració i adequació de la plantilla a les necessitats canviants de la ciutat emergeixen com un dels reptes cabdals. Lleida, en constant evolució, requereix una força policial àgil i adaptable a les dinàmiques urbanes, la convivència als barris i l'atenció a col·lectius vulnerables. Aquesta adaptació no només implica una optimització de recursos, sinó també una redefinició de rols per garantir una resposta eficient i propera a la ciutadania.

La policia comunitària i de proximitat ha estat un dels conceptes més ressaltats per Mallada, qui l'ha qualificat com la seva "màxima prioritat". El nou intendent ha emfatitzat la importància de restablir i enfortir els canals de comunicació directes amb els ciutadans. Aquesta estratègia s'implementarà a través de diverses vies: des de l'ús de noves tecnologies que facilitin la interacció, fins a un augment significatiu dels patrullatges a peu i l'establiment de punts de trobada comunitaris. L'objectiu és clar: que la presència policial sigui no només visible, sinó accessible i empàtica, generant una veritable sensació de seguretat i confiança entre els veïns.

El nou cap de la Guàrdia Urbana de Lleida, Josep Mallada, diu que vol adaptar l'organització del cos policial per adaptar-la a les necessitats de la ciutat.

El Relleu d'un Lideratge Compromès

L'acte també ha estat l'ocasió per reconèixer la tasca de Josep Ramon Ibarz, qui durant 18 anys ha estat la cara visible de la Guàrdia Urbana de Lleida. Mallada ha agraït explícitament la feina feta pel seu predecessor, posant en valor el llegat d'un lideratge compromès amb la ciutat. La presència d'Ibarz a l'acte, ja en la seva nova responsabilitat com a delegat d'Interior, ha simbolitzat una transició fluida i la continuïtat d'un servei públic essencial.

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha expressat el seu suport incondicional al nou cap, encomanant-li "l'encàrrec de la proximitat". Larrosa ha subratllat la importància de la presència d'agents als carrers, afirmant que "que la seguretat us vegi i hi pugui recórrer és essencial per al benestar dels lleidatans". Aquesta declaració reforça la visió de Mallada i el compromís de l'Ajuntament amb un model de seguretat basat en la proximitat i la confiança mútua.

Reptes de Futur i Confiança Municipal

La regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha iniciat la seva intervenció amb un agraïment a Josep Ramon Ibarz per la seva dedicació des de 2007. Morón ha destacat que el nou projecte de la Guàrdia Urbana "ha de donar resposta a les necessitats de Lleida" i ha d'afrontar els "reptes importants de la seguretat i civisme fins a la convivència, la transformació urbana i la proximitat". Amb un to de confiança i optimisme, la tinent d'alcalde ha expressat la seva convicció que el nou lideratge de Josep Mallada "estarà a l'altura" dels desafiaments que se li presenten.

Amb aquest nomenament, Lleida inicia una nova etapa en la gestió de la seva seguretat. Els reptes són complexos, però la voluntat de modernització, l'aposta per la proximitat i el compromís amb la ciutadania dibuixen un horitzó prometedor per a la Guàrdia Urbana sota el comandament de Josep Mallada. La ciutat espera amb expectació l'impacte d'aquest nou lideratge en la millora de la percepció efectiva de la seguretat i el foment de la convivència als seus barris.