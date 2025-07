El Govern activarà ajudes urgents per l’incendi de Torrefeta i Florejacs: canvi de model i més coordinació sobre la taula

El Govern reacciona a l’emergència rural: ajudes imminents i nou enfocament en la gestió del territori

Després de l'incendi devastador que va arrasar més de 5.000 hectàrees a Torrefeta i Florejacs i va provocar la mort de dues persones, el Govern de la Generalitat ha anunciat un paquet d’ajudes urgents destinat a pal·liar els danys ocasionats. Aquesta decisió arriba després d'una reunió clau mantinguda aquest dilluns entre els alcaldes dels municipis afectats i el president Salvador Illa.

Segons han explicat diversos batlles i fonts del mateix Govern, les ajudes es troben en fase avançada de preparació i podrien començar a aprovar-se en el Consell Executiu de dimarts. L'objectiu és actuar amb rapidesa per cobrir aquelles pèrdues que no estan protegides per les assegurances, com ara camins, infraestructures o terrenys agrícoles que han quedat greument malmesos.

El president del Consell Comarcal de la Segarra, Ramon Augé, ha detallat que, tot i que una part d’aquestes ajudes ja està pràcticament a punt, les mesures específiques del Departament d’Agricultura encara s’estan treballant. En qualsevol cas, ha insistit en la necessitat de garantir que els ajuts arribin a tots els racons afectats, incloent-hi els més petits o aïllats.

“És fonamental que les ajudes públiques cobreixin allà on les assegurances no arriben” Ramon Augé President del Consell Comarcal de la Segarra

Cap a un nou model de territori: mosaic agroforestal i flexibilització per als pagesos

Més enllà de les ajudes econòmiques, la trobada amb el president Illa ha posat de manifest una preocupació compartida: la necessitat de canviar el model de gestió del territori. Els alcaldes reclamen una aposta clara pel mosaic agroforestal, un sistema que combina espais agrícoles i forestals per reduir el risc d’incendis i dinamitzar l’activitat rural.

Aquest model, que recupera tècniques ancestrals adaptades a les tecnologies actuals, implica recuperar antics camps de conreu, obrir camins i donar més llibertat als pagesos per actuar sobre els seus terrenys. Segons Augé, “es tracta de fer el que els nostres avis feien, però amb la maquinària i el coneixement d’avui”.

Aquesta proposta també inclou la cartografia detallada del territori, una eina imprescindible per a la gestió d’emergències. Això permetria tenir localitzats hidrants, masies habitades o deshabitades, granges i altres recursos clau per als serveis d’emergència, especialment en zones rurals complexes com les de la Segarra, la Noguera o l’Urgell.

Mònica Riu El president del Consell Comarcal de la Segarra, Ramón Augé i Gené

Coordinació i escolta activa: el territori vol ser part de la solució

Una altra de les demandes centrals exposades pels alcaldes ha estat millorar la coordinació entre els diferents agents que intervenen en situacions d’emergència, una mancança que sovint complica les tasques de contenció i rescat durant els incendis.

L’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernández, ha remarcat que la resposta del Govern ha estat “molt positiva” i que els representants municipals s’han sentit escoltats des del primer moment. No obstant això, ha insistit en la importància de donar veu al territori, especialment en l’etapa de planificació i gestió de les emergències.

En la reunió també hi han participat la consellera d’Interior Núria Parlón, el conseller d’Agricultura Òscar Ordeig, la delegada del Govern a Lleida Núria Gil, i el secretari de Governs Locals Xavier Amor, entre d’altres.

Aquest escenari d’unitat institucional i escolta activa podria marcar un punt d’inflexió en la relació entre les administracions i el món rural, sovint oblidat en la presa de decisions. Les properes setmanes seran claus per veure si les propostes s’acaben traduint en fets concrets.