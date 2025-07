Incendis a la Segarra: Denúncia per la Gestió del Pla Alfa que va Permetre Segadores en Risc Extrerm

Joan Vázquez (dreta), d'Ipcena-EdC, a la roda de premsa per informar de la denuncia per l'incendi de Torrefeta

La tragèdia dels incendis que van assolar la Segarra, l'Urgell i la Noguera el passat 1 de juliol, deixant un rastre de prop de 5.000 hectàrees cremades i, lamentablement, la mort de dues persones a Coscó, continua generant interrogants i controvèrsia. En un moviment contundent, les organitzacions ecologistes Ipcena i Ecologistes de Catalunya (EdC) han presentat una denúncia formal davant la Fiscalia de Medi Ambient del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El focus de la seva acusació: la suposada "irresponsabilitat" del Departament d'Agricultura i del servei central dels Agents Rurals en la gestió del risc d'incendi.

Segons el portaveu de les entitats, Joan Vázquez, la principal preocupació rau en la rebaixa del nivell del Pla Alfa el dia dels fets. Malgrat que el mapa oficial dels Agents Rurals indicava un Pla Alfa 3 actiu a causa de les elevades temperatures i la baixa humitat, condicions que comporten un risc extrem d'incendi i la suspensió de totes les activitats de risc, es va rebaixar inexplicablement a un Pla Alfa 2. Aquesta decisió, denuncien els ecologistes, va permetre l'activitat de les màquines recol·lectores de cereal, assenyalades com a possibles causants de l'origen dels incendis de Torrefeta i Florejacs, així com el de Sanaüja, ambdós iniciats el mateix 1 de juliol. La petició és clara: l'obertura de diligències d'investigació penal per determinar les responsabilitats.

L'Ombra de la "Manipulació" en la Gestió del Risc d'Incendi

Joan Vázquez no s'ha mossegat la llengua en parlar de "circumstàncies molt greus" per part de les administracions implicades en la gestió d'aquests incendis. La denúncia no només busca esclarir els fets, sinó també determinar si hi ha hagut una "manipulació" a l'hora de permetre activitats agrícoles al camp sota el Pla Alfa 2, quan les condicions reals dictaven un nivell 3. En un Pla Alfa 3, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden automàticament suspeses, i els Agents Rurals dediquen els seus esforços exclusivament a la vigilància del compliment d'aquestes prohibicions.

Els ecologistes assenyalen directament la Direcció General de Boscos, adscrita al Departament d'Agricultura, i els serveis centrals del cos d'Agents Rurals, dependents del Departament d'Interior. La crítica és que no s'han desenvolupat ni els mitjans necessaris ni les polítiques d'actuació preventives adequades per evitar uns incendis que, segons el seu parer, "en molts casos s'haurien pogut evitar". Aquesta afirmació posa de manifest una profunda preocupació per la manca de previsió i la laxitud en l'aplicació dels protocols de prevenció d'incendis forestals.

Cal recordar que, tot i que els ecologistes apunten a les màquines recol·lectores com a origen dels focs, la investigació oficial dels Agents Rurals sobre els dos incendis encara està en curs. En el cas de Sanaüja, fins i tot s'ha parlat de la possibilitat que l'inici fos degut al pas d'una línia elèctrica. La major part de la superfície afectada ha estat conreus de cereal, si bé també s'han vist perjudicades franges de vegetació forestal.

Oriol Bosch El secretari general d'Ipcena, Joan Vázquez, amb el mapa del Pla Alfa

La Reacció d'Agricultura: Respecte i Col·laboració

Davant la serietat de la denúncia, el Departament d'Agricultura ha emès un comunicat en resposta a les acusacions. Fonts del departament han assegurat que "respecten al màxim l'opinió de les entitats ecologistes" i han manifestat la seva total disposició a "col·laborar al màxim per facilitar la investigació". En aquest sentit, han afirmat no tenir "cap mena de preocupació" i han recalcat que, efectivament, el mapa del dia de l'incendi corresponia al nivell 3 del Pla Alfa.

Pel que fa a les acusacions de manca de recursos, des d'Agricultura s'ha argumentat que els recursos són "finits i limitats", però que es distribueixen d'acord amb les necessitats. Reconeixen que sovint, quan es parla de riscos, s'acostuma a pensar que no s'han destinat prou mitjans, però han recalcat que la planificació dels mateixos es va fer sempre d'acord amb el que marcava la normativa. Han conclòs que la dimensió de l'incendi va ser "circumstancial" i va estar condicionada per una situació climatològica de tempestes molt poc freqüent, suggerint que factors incontrolables van jugar un paper determinant en la propagació.

Finalment, Joan Vázquez també ha volgut alertar sobre algunes de les mesures proposades pels alcaldes de les zones afectades, especialment la revisió de les ZEPA (Zones d'Especial Protecció per a les Aus) i l'autorització de cremes agrícoles. Ha avançat que les organitzacions ecologistes s'hi oposaran fermament, ja que consideren que aquestes mesures podrien comprometre la biodiversitat i incrementar el risc d'incendis futurs, generant un nou punt de conflicte en la recuperació de les zones devastades.