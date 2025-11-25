COPE
El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 157: Ganando tiempo al tiempo

Ocho de doce puntos para el Xerez Deportivo desde la llegada de Diego Caro. La racha debe continuar frente a un débil Estepona

COPE JEREZ

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 157: Ganando tiempo al tiempo

Diego Yesa

Jerez - Publicado el

1 min lectura111:13 min escucha

