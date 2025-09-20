Final de Campanya Històrica als Canals d'Urgell: La Normalitat Torna a l'Aigua
Després d'anys d'incertesa, la campanya de reg 2025 als Canals d'Urgell finalitza amb reserves altes i un futur més prometedor. Una decisió crucial de manteniment obre pas a la modernització.
El Ple de la Junta de Govern de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell (CGRCU) ha posat punt final a una campanya de reg memorable. En una sessió unànime, l’ens ha acordat el calendari de tancament dels canals, una decisió tècnica que, darrere seu, amaga el ressorgiment d'un territori. Després d'un 2023 marcat per la sequera i les restriccions, la normalitat ha tornat amb una força que no s'esperava, i la campanya de 2025 es tanca amb les reserves d'aigua a uns nivells que permeten mirar al futur amb un optimisme cautelós, però real.
L'acord unànime estableix el 27 de setembre com la data final per a la campanya de reg. Aquest dia, tant el canal principal com l'auxiliar tancaran les seves comportes per donar pas a les tasques de manteniment, conservació i consolidació de la infraestructura. Aquestes operacions, habituals en la gestió de la xarxa, adquireixen enguany una rellevància especial: són la prova tangible que, després de superar la sequera, la Comunitat de Regants es pot centrar de nou en la preparació de les seves infraestructures per als reptes futurs. Un futur que, de fet, ja està a la porta i que inclou un dels debats més importants dels darrers anys per als regants: el projecte de modernització.
De la por a la tranquil·litat: la recuperació dels embassaments
El contrast amb l'any 2023 no podria ser més gran. Llavors, la sequera va obligar a un tancament prematur i dolorós, deixant una profunda cicatriu en l'agricultura i en la moral dels pagesos. L'any següent, el 2024, va portar una lleugera recuperació, amb el canal d'Urgell assegurant el reg, però amb unes aportacions del riu Segre que van ser un 32% inferiors a les d'un any normal. El sistema d'embassaments Oliana-Rialb es trobava llavors a 234 hectòmetres cúbics, una xifra que, tot i ser millor que la del 2023, encara generava preocupació.
La situació actual és radicalment diferent. La campanya de 2025, que es tanca ara, ha transcorregut amb una normalitat gairebé total. Aquesta recuperació és el resultat de les darreres pluges i de la gestió acurada dels recursos. Les reserves del sistema Oliana-Rialb es troben a 348 hectòmetres cúbics, molt per sobre de la mitjana dels darrers cinc anys. Aquest excés de reserves no és només una xifra, sinó el símbol del retorn a una estabilitat hídrica que permet als regants planificar el futur amb una visió a més llarg termini, i la decisió de tancament és la primera pedra d'aquesta nova etapa.
Manteniment i debat: el futur de l'aigua
Durant el període d’hivern, la rutina al canal no s’aturarà del tot. El canal principal, infraestructura vital, mantindrà el seu règim habitual d’hivern: tres setmanes de tancament seguides d’una setmana d'obertura cada mes. En aquestes setmanes d'obertura, es garantirà el subministrament d’aigua per als abastaments municipals, indústries i granges, elements clau per a la vida i l'economia de la regió. A més, els usuaris que ho sol·licitin podran fer ús de l'aigua per al reg d'hivern. Per la seva banda, el canal auxiliar quedarà tancat de forma ininterrompuda des del 27 de setembre i no es tornarà a obrir fins a la propera campanya de reg, prevista per al març de 2026. Aquesta diferència en la gestió dels dos canals posa de manifest la importància estratègica del principal, que ha d'assegurar el subministrament de forma continuada, fins i tot fora de la temporada de reg més intensa.
Aquest tancament de la campanya de 2025 arriba en un moment d'efervescència per a la comunitat de regants. La CGRCU es troba immersa de ple en el debat sobre el projecte de modernització, un acord històric entre el Govern de Catalunya i el Govern d'Espanya. Aquest projecte, de gran envergadura, serà sotmès a votació en una assemblea general que se celebrarà a finals d'octubre. El futur de la xarxa, que ha servit a generacions de pagesos, depèn d'aquesta decisió. Amb les reserves d'aigua assegurades i la campanya de reg amb un final feliç, la comunitat pot ara enfocar-se en un debat complex però crucial: com fer les seves infraestructures més eficients, sostenibles i preparades per als desafiaments que planteja el canvi climàtic.
La finalització d'aquesta campanya no és només una qüestió de calendari, sinó un reflex de la capacitat de recuperació del territori i la gestió eficient dels seus recursos. Amb la mirada posada en el manteniment i en la modernització, els Canals d'Urgell es preparen per a una nova etapa, on la gestió sostenible de l'aigua serà més important que mai.