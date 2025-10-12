El Crit del Camp de Lleida: Pagesos Units Exigeixen la Revisió "Urgent i Sense Base Científica" de 14.000 Ha de Zones ZEPA
Asaja, Jarc, Revolta Pagesa i Unió de Pagesos s'uneixen per lliurar una moció crucial a Lleida. Exigeixen la revisió immediata i profunda de les delimitacions de les ZEPA que limiten la viabilitat de 14.000 hectàrees de cultiu
El descontentament del sector primari a Ponent ha arribat a un nou punt d'inflexió. Les principals organitzacions agràries –Asaja, Jarc, Revolta Pagesa i Unió de Pagesos– han coordinat una acció conjunta per traslladar una moció contundent a alcaldes i membres dels consells comarcals de la plana de Lleida. Aquesta iniciativa no és una queixa aïllada, sinó una exigència clara per a l'administració: accions immediates per reordenar la gestió de les Zones d'Especial Protecció d'Aus (ZEPA). A Ponent, l'impacte d'aquestes figures de protecció és tangible i preocupant, ja que les restriccions afecten directament unes 14.000 hectàrees de cultiu, posant en risc la continuïtat de nombroses explotacions.
Segons han informat fonts d'Unió de Pagesos, la moció que s'ha lliurat és fruit d'un procés de consens on han participat activament agricultors, ramaders i ajuntaments de les zones afectades. El text és explícit en la seva demanda principal: una revisió profunda de la designació d'aquestes àrees de protecció que es va dur a terme fa ja dues dècades. La crítica central del sector agrari rau en el mètode d'aprovació original, que denuncien com a "arbitrària i abusiva". Aquestes delimitacions es van executar, segons el document, sense cap consens amb els productors ni ramaders que viuen del territori, i, encara més greu, "sense una base científica sòlida que en justifiqui la delimitació actual". La manca de transparència i dades verificables en la creació de les zones ZEPA és un dels punts més candents de la reclamació.
La Desconnexió entre Normativa Ambiental i Realitat Agrària
La falta de participació i acord amb el sector primari, assenyala el comunicat, no fa més que qüestionar la legitimitat del pla de gestió actual. El resultat és una clara desconnexió entre les directrius de les polítiques ambientals i la realitat operativa i econòmica del sector primari de Lleida. La pagesia no només posa l'èmfasi en la manca de consens en els límits territorials de les zones ZEPA, sinó també en la inadequació d'algunes restriccions que, a criteri de les organitzacions, no s'ajusten a la normativa vigent.
És fonamental entendre que, malgrat ser figures de protecció, la pròpia normativa hauria de permetre una convivència amb l'activitat humana essencial. Les organitzacions agràries recorden amb rotunditat que les activitats agràries, incloent-hi la ramaderia intensiva i altres operacions associades, estan explícitament permeses dins dels plans de gestió de les ZEPA. Això inclou tasques crucials per a la gestió sostenible de les finques, com ara el tractament de fems, purins i restes vegetals dins mateix de les explotacions. Per aquest motiu, els pagesos exigeixen que s'aturi la imposició de limitacions excessives i injustificades i que es garanteixi la continuïtat d'aquestes pràctiques, considerades "fonamentals per a la sostenibilitat econòmica i ambiental" de l'agricultura i la ramaderia.
Accelerar la Taula de Biodiversitat i Noves Accions
Aquesta moció als ens locals s'emmarca dins d'una sèrie d'accions que el sector ve duent a terme al llarg dels darrers mesos. Ja a mitjans de juliol, Unió de Pagesos va adreçar-se directament a la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Rural, en la figura de Marc Vilahur, per reclamar mesures que assegurin una compatibilitat real i efectiva entre la conservació dels secans de Lleida i la viabilitat de l'agricultura i la ramaderia. La urgència de la situació es va traduir en una petició directa: la reactivació de la Taula de la Biodiversitat. Aquest òrgan és considerat clau per a debatre i trobar solucions als esculls i dificultats que han d'afrontar diàriament els pagesos amb explotacions dins d'aquestes àrees protegides.
Aquesta dinàmica de pressió s'ha mantingut constant, amb les organitzacions agràries lliurant, el 30 de juliol, un document que recollia les seves propostes concretes sobre la gestió dels espais protegits als Serveis Territorials de Medi Ambient a Lleida. La presentació de la moció als càrrecs locals, feta efectiva aquest dijous, va tenir lloc en el marc d'una trobada a l'Ajuntament d'Alfés, al Segrià. Aquesta acció posa de manifest la voluntat de la pagesia d'escalar la seva protesta al nivell polític més proper als ciutadans, buscant el suport dels municipis afectats per tal de fer pressió a l'administració catalana i aconseguir una revisió de les ZEPA que sigui justa, transparent i, sobretot, basada en una evidència científica actualitzada i en el diàleg amb el territori.