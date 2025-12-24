El bisbe de Lleida, Daniel Palau, assenyala el veritable sentit del Nadal: "És una visita de Déu"
En la seva primera celebració a la diòcesi, el prelat fa una crida a l'esperança i recorda que una altra manera de viure, sense rancúnies, és possible
El bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha explicat el sentit profund del Nadal en una entrevista a Herrera a COPE Lleida amb Ricard Alvarez. Per al prelat, no es tracta només d'una trobada familiar, sinó "d'acceptar una visita": la d'un "Déu que es fa proper", accessible i comprensible. El Nadal, ha afirmat, és una oportunitat per renovar un pacte de proximitat amb Déu, que "s'apropa a cadascun de nosaltres".
Una llavor d'esperança en temps de conflicte
Davant d'un món marcat per "conflictes i desigualtats", Palau ha subratllat que Déu "encara confia en la bondat de les persones". Aquest missatge actua com una "llavor d'esperança" que recorda que "una altra manera de viure sense ressentiments ni egoismes és possible". La lògica de Déu, ha explicat, no és la d'una força que "aixafa o humilia".
En lloc de la força, el bisbe ha destacat que el camí que Déu proposa es basa en l'amor: "El seu amor és quelcom que ens acompanya senzillament des de la tendresa, el respecte i una misericòrdia infinita". Segons Palau, aquesta senzillesa pot semblar "increïble", però és la via per trobar sentit davant "l'absurditat de tantes guerres" i injustícies. El camí, ha conclòs, és el "de l'amor, l'escolta, la tendresa i el perdó".
Records personals i tradicions
En un to més personal, el bisbe ha compartit records de la seva infantesa, com la decisió familiar "d'obrir la taula a gent que estava sola", una tradició que va néixer per acollir amics o veïns sense companyia. També ha recordat amb afecte les "cantades de nadales" en família, que portaven "alegria i disbauxa" a la celebració.
Entre les tradicions que encara conserva, ha destacat el pessebre com la referència "més habitual", tot i que ara de manera més senzilla, centrat en les figures de "Josep, Maria i Jesús, el bou i la mula".
Un bisbe entre la litúrgia i la família
Com a bisbe, el seu Nadal comença amb la Missa del Gall i continua amb celebracions a diversos pobles del bisbat de Lleida. Tot i les seves responsabilitats, Palau ha explicat que troba l'equilibri per celebrar aquestes festes amb la seva família, repartint els dies 25 i 26 de desembre entre les dues branques familiars, perquè, com ha dit, a Catalunya "sempre acabem celebrant-ho a taula".
En el seu missatge final, Daniel Palau ha desitjat un "Bon Nadal" a tothom, recordant que l'alegria d'aquestes dates no depèn de les circumstàncies personals, sinó de l'esperança que Jesús desprèn. Una esperança, ha dit, que convida a descobrir la pau i l'alegria fins i tot en moments difícils.
