Jonathan Soriano da las claves del Girona-Barcelona, en Esports COPE: "Intensidad"

Hablamos con el ex de los dos equipos en la previa del partido que cierra la jornada 24 en LaLiga. "Es un partido muy chulo para el fútbol catalán".

El Girona ya puede recibir jugadores cedidos por el Manchester CityGirona FC / Cordon PressImages will be for editorial use only. Only for free distribution, NOT FOR SALE. Mandatory credit: ©Girona FC *** Local Caption *** Imagenes solo para uso editorial. Solo para distribucion gratuita. Prohibida su ventaLa única finalidad de reproducirlas, distribuirlas y/o comunicarlas públicamente por cualquier medio con carácter exclusivamente informativo y, en particular, como información gráfica sobre los partidos del campeonato nacional de liga profesional de primera división o segunda división
ENTREVISTA JONATHAN SORIANO | ESPORTS COPE | 16-02-2026

Eduard Badía

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura3:11 min escucha

