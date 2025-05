Heredan la vivienda de su padre en Girona, van a juicio y la justicia decide por ellos: los hermanos no se ponían de acuerdo

Publicado el 17 may 2025, 15:12

La Audiencia Provincial de Girona ha resuelto un litigio que enfrentaba a dos hermanos que heredaron dos inmuebles de su padre. La disputa surgió por el uso exclusivo de los bienes, lo que llevó a uno de los hermanos a presentar una demanda contra el otro. La justicia, tras varios procesos judiciales, ha dictado sentencia y ordenado la venta de los inmuebles, con el reparto del dinero entre ambos herederos.

Tras el fallecimiento de su padre, ambos hermanos se convirtieron en copropietarios de un local y una vivienda en la ciudad de Girona. Sin embargo, el desacuerdo sobre el uso y disfrute de las propiedades desencadenó una situación conflictiva. Uno de los hermanos tomó posesión exclusiva de los dos inmuebles, una decisión que no fue consensuada con su hermano. El heredero afectado decidió tomar acciones legales y presentó una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de La Bisbal d'Empordà.

En su demanda, el hermano solicitaba la división de la cosa común debido a que su hermano había cambiado las cerraduras de las propiedades, impidiéndole el acceso a las fincas. Además, pedía una indemnización por el uso exclusivo durante dos años, considerando que su hermano había vulnerado sus derechos como copropietario. También reclamaba una compensación diaria hasta que se restituyera la coposesión de los inmuebles.

el reparto de los inmuebles

En febrero de 2025, la justicia falló a favor del demandante, decidiendo que los inmuebles deberían ser vendidos y que el dinero obtenido de la venta se repartiera proporcionalmente entre los hermanos. Según la sentencia, los bienes eran indivisibles y, al no haber acuerdo sobre la compra de la parte del otro, la única solución viable era la venta de los inmuebles. La sentencia también contemplaba una indemnización de 26.526,35 euros por los daños y perjuicios causados por el uso exclusivo del inmueble durante dos años.

Alamy Stock Photo Dos hermanos enfadados

El hermano afectado no quedó conforme con esta resolución y presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Girona. En su apelación, solicitaba que se aplazara la venta de los inmuebles y que se desestimara el pago de la indemnización. Sin embargo, la Audiencia desestimó este recurso, ratificando la decisión tomada en primera instancia. La Audiencia consideró que no había justificación para aplazar la venta de los bienes y destacó que el Código Civil de Cataluña (CCCat) establece que los intereses sobrevenidos deben manifestarse durante la fase declarativa, no en la ejecución de sentencia.

Asimismo, se ratificó la indemnización por el uso exclusivo de los inmuebles, ya que el hermano que había tomado posesión de las propiedades había mantenido esa situación a pesar de conocer los derechos de su hermano sobre los bienes. Además, el requerimiento extrajudicial que se realizó para restablecer los derechos de la otra parte no fue suficiente para revertir la posesión exclusiva.

Disputas heredarias

Aunque la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Girona ha resuelto parcialmente el conflicto, la resolución no es firme. El hermano que ha sido condenado aún puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que podría llevar a nuevas fases judiciales y, posiblemente, a un nuevo pronunciamiento sobre la resolución de esta disputa hereditaria.

¿Puedes tener una herencia y no saberlo?

Este caso pone de manifiesto la complejidad de las herencias y las disputas entre hermanos cuando no existe acuerdo sobre la gestión de los bienes heredados. En muchos casos, el derecho de copropiedad puede derivar en situaciones conflictivas que deben ser resueltas por la justicia, lo que destaca la importancia de contar con un asesoramiento legal adecuado en estos procesos.