Una recreación de Pablo Llarena protagoniza un vídeo de campaña de Junts para el 23-J

Junts ha elegido a un falso Pablo Llarena como protagonista de un spot de la campaña para las elecciones del 23-J. En el vídeo aparece el magistrado del Tribunal Supremo recreado con inteligencia artificial asegurando con un tono irónico que eliminará las causas independentistas.

Desde un punto de vista legal, según Miguel Capuz, abogado penalista, el vídeo no vulnera el derecho al honor o el de la propia imagen ya que no se mencionan palabras directamente pronunciadas por el juez ni se proyecta directamente su imagen. No obstante, la inteligencia artificial también puede ser un motivo de delito según el contenido y la situación hubiera sido diferente si no se tratara de una recreación.

Por otro lado, Míriam Nogueras, cabeza de lista de Junts para el 23-J, al final del vídeo denuncia una supuesta "persecución política". Según Capuz, con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha demostrado que en España "no se persiguen ideas políticas, sino hechos delictivos".