Miguel Ángel Belmonte, politólogo de la Universitat Abat Oliba CEU, analizaba este domingo en el especial de COPE para las elecciones del 12-M en Cataluña los primeros sondeos a pie de urna y los resultados que avanzaban. En esos mismos sondeos el PSC de Illa podría gobernar en un tripartito con ERC y los Comunes, algo que pone en duda el profesor.

“Cataluña no decide, serán las cúpulas de los partidos las que decidirán mañana y si no lo tienen decidido ya bajo mano”, avisa Belmonte, que arroja un dato estadístico clave de los últimos años: de 13 legislaturas que ha habido en el Parlamento de Cataluña, en 4 no ha formado parte del Gobierno la candidatura con más escaños. “El aparente triunfo de Illa en escaños no garantiza que sea presidente del Govern”, advierte.









En cualquier caso, para el profesor, un tripartito “es muy difícil y sería un suicidio para ERC”.





Las consecuencias de los resultados de Alianza Catalana



En el otro lado, el politólogo explica a Herrera que una mayoría independentista en la que hubiera un gobierno de Puigdemont que apoyaran ERC y CUP desde fuera del gobiern no lo ve “tan raro”. “Al fin y al cabo, fue la CUP la que colocó a Puigdemont cuando no quisieran a Artur Mas”.

Eso sí, avisa de que, de necesitar al emergente Alianza Catalana, habría un cambio clave con consecuencias para Junts. “Si llegan a necesitar a AC sería posible hubiese incluso un Puigdemont 2.0, un candidato que no conociéramos ahora y que fuera una exigencia de los partidos para que no fuera Puigdemont y Junqueras estuviera contento”, añade.









La única opción de ERC



En cualquier caso, otros tertulianos del especial como la periodista Paloma Esteban, uno de los grandes perdedores es el candidato de ERC, Pere Aragonès. “El debate interno va a ser qué han estado haciendo tan mal”, explica. Así, analiza la colaboradora de COPE que a Puigdemont le han premiado por encima de ERC, según los sondeos.

No obstante, el periodista de El Confidencial, Alejandro Requeijo, explica en COPE que “los de Junqueras van a perder la hegemonía del independentismo bajo el relato de que Esquerra ha sido la muleta del PSOE en Madrid y Junts ha sido el único que le ha retorcido el brazo a Moncloa”.









Eso sí, aclara el colaborador que eso le abre “una puerta a ERC a hacer presidente a Illa con la promesa del referéndum”. “Luego ya veríamos si es vinculante o no”, matiza.