Jordi Canal en Converses “El presidencialismo de Pedro Sánchez me parece un atentado a la Monarquía“

El profesor de historia de la Escuela de Estudios de Ciencias Sociales de París, Jordi Canal, ha alertado en el programa Converses de Cope Catalunya i Andorra sobre el “presidencialismo” de Pedro Sánchez. “El presidencialismo de Pedro Sánchez me parece un atentado a la monarquía y la ambigüedad del PSOE es muy grave”, ha asegurado. Además, el historiador no ha dudado en advertir de que “en España la Constitución del 78 ya limita las funciones del Rey, pero sí además tienes un presidente del Gobierno que te recorta todavía más, aquí hay un verdadero peligro”. Sin embargo, considera que “el antimonarquismo de los nacionalismos y el republicanismo primario de Podemos son débiles, son argumentos que no se acaban de sostener y que solo tienen cierta fuerza en el País Vasco y Cataluña”.

Jordi Canal ha explicado que España tiene “una monarquía moderna”. “La Reina Leticia ha aportado unos elementos de modernidad que han ido bien y este equilibro entre tradición y modernidad funciona en pleno siglo XXI”, ha explicado. Por otro lado, Canal considera que todo el relato que se ha construido alrededor de la Princesa Leonor ha funcionado, aunque advierte de que “la

monarquía española siempre estará en peligro porque es débil, porque tiene una larga interrupción en la tradición que no tienen otras monarquías europeas”. El historiador ha destacado el papel de Juan Carlos I con la instauración de la monarquía, porque en cinco años la legitimó democráticamente, constitucionalmente, dinásticamente y popularmente: “los grados de aceptación de los años 80 eran altísimos”, recuerda. Para Canal, el gran problema de la monarquía de Juan Carlos I fue que “no supieron leer que se había iniciado otra época, siguieron actuando como en el siglo XX y esto se los lleva por delante”.

El historiador acaba de publicar el libro “Dios, patria, rey: Carlismo y guerras civiles en España”. Preguntado sobre las posibles similitudes entre la situación actual y la que precede a la Guerra Civil, Canal ha explicado que “a pesar de la crispación y de la preocupación que se pueda tener sobre la política, por la no separación de poderes, se hace difícil comparar esta situación con los años 30 del siglo pasado”. Para Jordi Canal, los españoles viven “en una sociedad muy crispada, una sociedad que se agitó con la crisis del 2008 y que se acrecentó con el Procés”. En este sentido, Canal ha hecho referencia a “todo el tema de la amnistía, del juego de Junts, y otras consecuencias, como el surgimiento de Vox, que entre otras cosas es un hijo del Procés”.