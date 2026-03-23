Reganosa se adjudica la supervisión clave de la terminal de GNL de Dakar para Elton Logistics

La compañía energética Reganosa ha sido seleccionada por la empresa senegalesa Elton Logistics and Services como project management consultant para la construcción de la terminal de importación de gas natural licuado (GNL) en el puerto de Dakar.

El contrato, que supone un paso clave en el desarrollo de la infraestructura, sitúa a Reganosa al frente de la dirección y gestión integral del proyecto, considerado estratégico para la seguridad energética y la diversificación de la matriz energética de Senegal.

La futura terminal, concebida inicialmente como una instalación integral, contemplaba una unidad flotante de almacenamiento de 137.000 metros cúbicos, un muelle con sistemas de amarre, plantas de regasificación en tierra, diez bahías para carga de camiones y dos gasoductos submarinos de 15 kilómetros para abastecer a centrales eléctricas.

Sin embargo, con el objetivo de adelantar plazos, el proyecto se ha estructurado en dos fases. La primera, denominada early gas solution, permitirá iniciar el suministro mediante una solución modular de regasificación instalada directamente sobre el muelle. En una segunda fase se completarán las infraestructuras terrestres, incluyendo las instalaciones para carga de camiones.

Asesoramiento previo

Reganosa, que ya venía asesorando al promotor desde diciembre de 2023 en la definición técnica del proyecto y en las negociaciones con los contratistas internacionales, amplía ahora su cometido.

Durante las fases de ingeniería, construcción y comisionado, la empresa con sede en Mugardos coordinará las interfaces entre los distintos contratistas, supervisará el avance de los trabajos, apoyará la gestión técnica y participará en la preparación de los procedimientos operativos y en la integración de la futura operación y mantenimiento de la terminal.

Elton Logistics and Services, filial al cien por cien de Elton Oil Company —principal distribuidora de combustible en Senegal con 26 años de trayectoria—, lidera esta iniciativa con el objetivo de satisfacer la creciente demanda energética del país y reforzar su seguridad a largo plazo. La terminal, que dispondrá de una capacidad de almacenamiento de 150.000 metros cúbicos de GNL, incluirá instalaciones de regasificación y carga de camiones para suministrar gas tanto para generación eléctrica como para clientes industriales satélites.

Con esta nueva adjudicación, Reganosa consolida su presencia en el continente africano y refuerza su línea de negocio en la gestión integral de proyectos, así como su posicionamiento como socio de referencia en el desarrollo de infraestructuras energéticas complejas en entornos multiculturales.

El grupo español, con matriz en Galicia, cuenta actualmente con presencia en 35 países y opera activos clave para la seguridad del suministro en cinco continentes.