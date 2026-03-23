Granada aprueba su futuro Parque Metropolitano de Bomberos con una inversión de 5,1 millones

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha presentado el proyecto del futuro Parque de Bomberos Metropolitano, una infraestructura que busca reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias. Con una inversión de 5.185.619,86 euros, se ubicará en Ogíjares y dará cobertura a 28 municipios del área metropolitana, con una población superior a 215.000 habitantes.

Un proyecto estratégico para la seguridad

El presidente de la institución provincial ha calificado el proyecto como "un paso decisivo en la apuesta firme de la institución por la seguridad de nuestros vecinos y vecinas". Según Rodríguez, esta inversión refuerza los medios materiales y humanos de los bomberos, a quienes considera "un pilar esencial del sistema de emergencias en la provincia".

Invertir en seguridad es invertir en tranquilidad, en prevención y en capacidad de respuesta ante situaciones críticas" Francis Rodríguez Presidente de la Diputación

El presidente ha añadido que el nuevo parque "dignifica las condiciones de trabajo de los profesionales, dotándolos de instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a la exigencia de su labor diaria". En este sentido, ha subrayado el compromiso de la Diputación con los bomberos de la provincia, apostando por más efectivos, formación y medios.

Diseño funcional y de vanguardia

El edificio principal se ha diseñado en dos niveles para optimizar la operatividad. La planta baja concentrará las áreas de trabajo, gestión e intervención, conectadas directamente a las cocheras para agilizar la respuesta. En la planta superior se ubicarán los dormitorios, la cocina y las zonas de descanso.

El complejo, que contará con una helisuperficie, se organiza en dos volúmenes principales: el edificio central y una pieza auxiliar para lavandería y almacenes. Su diseño presenta una arquitectura de estilo industrial, con una envolvente metálica que unifica la estructura, aporta protección solar y facilita la integración del edificio en su entorno.