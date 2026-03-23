Así narramos los goles del Deportivo contra el Zaragoza en Riazor

Un gol del italiano Samuele Mulattieri en el minuto 86 permitió al Deportivo defender su plaza de ascenso directo después de remontar al Real Zaragoza (2-1), que se adelantó en Riazor, dominó en el segundo tiempo pero acabó sucumbiendo a la pegada deportivista para sufrir su primera derrota de la 'era David Navarro'.

El primer gol llegó muy pronto, en el minuto 6. Dani Gómez culminó una acción de su equipo que había iniciado el portero argentino Esteban Andrada con un pelotazo en largo, bajado con calidad por Aguirregabiria. El lateral jugó rápido con Rober González, que encontró con un pase en profundidad a Pinilla, asistente en el 0-1 que enmudeció Riazor.

El Dépor, que había empezado con mucho ritmo, no se descompuso. Continuó dominando el juego y apenas tres minutos después rozó el empate con un remate de cabeza de Nsongo Bil tras un gran centro de Alti desde banda derecha.

El dominio era blanquiazul. El Zaragoza aguantaba, pero un grosero error de Andrada, en un disparo muy lejano de Stoichkov, situó el empate en el marcador antes del ecuador del primer acto.

El Dépor siguió mejor, pero sin la claridad necesaria en el área rival para inquietar de verdad al equipo de Navarro, que movió ficha en el intermedio. La entrada del ghanés Yussif Saidu mejoró notablemente a su equipo, que logró quitarle el balón a los de Antonio Hidalgo.

Todo cambió en el segundo tiempo. El Zaragoza mostró mejores sensaciones frente a un Deportivo que desapareció del partido. Álvaro Ferllo, con una espectacular mano, evitó el doblete de Dani Gómez en el minuto 63.

Al técnico blanquiazul no le quedó otra opción que agitar su once. Con pitos por momentos, Riazor se lo reclamó. Cristian Herrera entró en el 65. Poco después, lo hicieron Yeremay Hernández, que reaparecía, y los delanteros Mulattieri y Zakaria Eddahchouri. Y ellos, tras un gran pase en largo de Ximo Navarro, protagonizaron el gol de la remontada. Zakaria asistió y el italiano fusiló a Andrada.