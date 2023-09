Eugeni Gay en Converses:“Sí se puede hacer una ley de amnistía, pero no casa bien con la democracia"

El exvicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) Eugeni Gay cree que no sería inconstitucional una ley de amnistía: “Sí, se puede hacer, pero no casa bien con la democracia”, ha afirmado. Gay se ha referido en el programa Converses, de COPE Cataluña y Andorra a esta petición que hacen los independentistas para negociar una posible investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez.





Gay considera que primero hay que analizar qué es lo que se propone, pero, en cualquier caso, la ve de “difícil encaje” con la constitución de un estado democrático y de derecho que “tiene unas normas”, y que supone “estar sujeto a la ley”. Y quien infringe estas normas o estas leyes, apunta, “tiene que ser juzgado, es juzgado”. El exvicepresidente del TC recuerda, además, que no le corresponde al legislador “decidir sobre la conducta de las personas, sino al poder judicial, que es quien tiene la última palabra”.





Para Eugeni Gay, hay una gran diferencia entre la amnistía y el indulto. Esta última figura sí está contemplada en la legislación española. Una vez se ha sido juzgado, es el Estado el que tiene “este poder de gracia”. “Puede perdonar con condiciones, y también puede decidir hasta dónde llega el perdón, si es total o parcial”, precisa Gay, que también deja claro que “lo que no se pueden hacer son los indultos generales, sino particulares”. En este sentido, ha reflexionado: “cabe el perdón, el indulto. Pero una amnistía, ¿solo para la malversación? ¿Y para unas cuantas personas o para todos los malversadores? Si es para unas cuantas personas, el principio de igualdad puede quedar en entredicho”, ha advertido. Por este motivo, añade, eso es

algo que se tiene que estudiar “muy bien”, y recuerda que las amnistías son como “el derecho al olvido” y se dan “en los finales de los conflictos, sobre todo conflictos bélicos, donde se habla de empezar de cero”.





En el caso de los políticos independentistas procesados por el referéndum del 1 de octubre, el ex vicepresidente del TC ha recordado que algunos de ellos fueron juzgados, condenados y se les indultó parcialmente. Otras personas “fueron citados, no comparecieron. Y si lo hicieran, se les podría juzgar y aplicar el indulto si fueran condenados. No sería extraño, si se ha hecho con los otros”, ha apuntado Eugeni Gay. “Pero hacer una ley de amnistía me resulta difícil de ver, y no sé cómo se podría articular, si para determinados delitos o para determinadas personas”, se preguntaba el exmagistrado del alto tribunal. Aun así, ha insistido en varias ocasiones en que “una amnistía no sería inconstitucional, aunque tampoco cree que fuera conveniente”.





Por otro lado, en relación a otra de las peticiones los líderes independentistas, como es la celebración de un referéndum de autodeterminación para Cataluña, Gay tampoco cree que “case” con una democracia. Ahora bien, el referéndum, añade, es un instrumento democrático y la Constitución española sí que lo prevé. Así está contemplado en el artículo 92 que mencionaba el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Eugeni Gay, sin embargo, recuerda que este referéndum, según ese artículo, debe ser ejercido “por todos los ciudadanos, en igualdad”. Por este motivo, cree que “un referéndum de autodeterminación en el que votaran todos los ciudadanos, sería una cosa que no interesaría a los que quieren hacer un referéndum sobre una cosa que afecta a una parte del territorio”. Ahora mismo, añade, “con la Constitución actual es imposible”.





En cualquier caso, también deja claro que es el Rey el que debería convocar este referéndum “siempre con la autorización del Congreso. Y no lo podría eludir si así se le pide”, añade Gay, porque el Rey, a diferencia de una república, “no tiene más poder que el de representación”.