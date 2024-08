Se muda de Almería a Barcelona y critica la expresión en catalán que se le ha pegado y que "no le gusta"

Ya sabes, porque lo decimos muchísimas veces, que eso de encontrar trabajo es una tarea más que complicada y, como decimos siempre, se convierte en un trabajo en sí mismo. Sí, entrar en diferentes aplicaciones, apuntarte a distintas ofertas de trabajo y que, esas mismas, se acomoden a las condiciones que tú quieres y que tú necesitas. Por no hablar, por supuesto, de todos esos procesos de entrevistas que pueden ser interminables.

Te pueden convocar a un sinfín de entrevistas, si lo has vivido lo sabes, y algunas en grupo y otras en solitario, y sacarte los colores en cada una de ellas. Muchas veces, al final de los procesos, pueden comunicarte la decisión de la empresa, pero, en otros casos, nunca llegarás a saber qué es lo que pasó y por qué no te terminaron seleccionando. Y sí, ese 'ghosting laboral' puede ser muy duro.





No solo eso, sino que muchas veces, no encuentras el trabajo ideal que se ajusta a tu preparación y a las condiciones que vienes demandando. Por eso mismo, a veces las circunstancias te obligan a buscar fuera de tu ciudad e incluso de tu país. Son muchas las personas, y seguro que a alguna la conoces, que han dejado todo atrás para encontrar un trabajo.

Y es lo que le ha pasado a Clara Soler, una joven de un pueblo de Almería que ha terminado por vivir en Barcelona. Claro, uno podría pensar que no ha cambiado de país y, sin embargo, las diferencias culturales y de costumbres pueden llegar a ser abismales. Y la primera, por supuesto, es la del idioma.

La expresión que se le ha pegado y "no le gusta"

Si alguna vez has estado en Cataluña, te habrás quedado prendado por la arquitectura, la cultura y el paisaje que tienen. Y habrás notado, por supuesto, que el idioma se parece, pero puede suponer una barrera idiomática.

Si bien se parece mucho más al español de lo que se parece, por ejemplo, el euskera, puede suponer un reto aprenderlo y hablarlo correctamente. Y sí, como la mayoría de idiomas, lo suyo, para aprenderlo fluidamente, es vivir un tiempo allí para poder conocerlo a las mil maravillas.

Pues bien, Clara ya lleva tiempo en Barcelona y algo de catalán ha aprendido a hablar, sobre todo, se sabe al dedillo esas expresiones típicas catalanas que le han traído muchos disgustos y muchas alegrías. Así lo confesaba ella misma en TikTok.

Resulta que muchas de las expresiones que se usan habitualmente en catalán se han instalado en su vocabulario, y hasta las traduce al español.

"Cuando bajo a Almería digo 'molt be', siempre respondo con eso, se me ha pegado total. En catalán me dicen "fem una birra?". Lo aplico al castellano digo "¿hacemos una birra?" ¿Cómo que hacemos? Siempre digo hacer" empezaba contando.

Y seguía. "Otra palabra es el "saps", te hablo en castellano de cualquier cosa y te meto el "saps" al final de la frase que me quedo en la gloria. El "me agrada" también lo digo, suena raro, no me gusta mucho. Antes decía "me renta", ahora digo "me cunde"" expresaba.

Esta es la palabra del catalán que usan también los hispanohablantes y que en realidad está mal

Hay una palabra en Diccionario de la Lengua Española que es “plegar” que, cuando buscamos su significado, en la RAE aparece “doblar” o “trenzar”, como plegar una hoja de papel. No obstante, se trata de una palabra que procede del latín (plicare) y, en su versión romance, también incluye como significado “llegar”. De hecho, y según recoge Fundéu, en el diccionario catalán tiene un significado totalmente nuevo: “dejar el trabajo al acabar la jornada laboral o por propia voluntad”.

Así, la expresión completa en la lengua de Cataluña es “Plegar de la feina”, que se traduce como “terminar del trabajo”, por lo que decir “vamos a ir plegando”, en el noreste del país se entiende como recoger antes de acabar la jornada laboral.





Una palabra que, explica la Fundéu, han adaptado gran cantidad de hispanohablantes que residen en la comunidad autónoma y que no dominan la lengua cooficial. Pero, ¿saben realmente que la palabra es errónea? Para explicarlo debemos adentrarnos en la historia marítima de la región. Como hemos mencionado antes, la RAE recoge el significado de “plegar” como “doblar”, y es que los marineros que salían a faenar desde el puerto recogían las velas de la embarcación (las plegaban) al terminar.

Teniendo en cuenta que todos los barcos eran de vela hace muchos años, comenzó a usarse como un sinónimo de que has terminado tu jornada de trabajo, ya sea de los marineros o de cualquier otro oficio. Por lo tanto, se usa “plegar” en un significado que en realidad no tiene, sino que se le ha impuesto con el paso de los años.