Esta es la palabra más larga del diccionario de lengua española, según la RAE: 23 letras y 10 sílabas

Aunque cada país y cada región tiene sus jergas, a datos del pasado año, la Real Academia Española de la lengua (RAE) recogió que el español cuenta con un total de 93.000 palabras, de las cuales casi 20.000 provienen de expresiones originadas en el continente americano. Eso sí, se trata de un listado en constante cambio. El último, hace sólo unos meses, cuando la academia informó de que incluiría términos populares en los últimos años como "perreo", "machirulo" o "chundachunda.









De hecho, el propio director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, explicaba en La Linterna de COPE cómo es el proceso de inclusión de esas palabras nuevas en la Academia. “El procedimiento es mucho más severo, la idea de que los académicos aceptan palabras de forma arbitraria es una idea muy poco fundada”, explicaba a Expósito. Y es que las solicitudes de inclusión pueden venir, asegura, tanto de una iniciativa de cualquier ciudadano a través de una unidad interactiva, o de los propios académicos.

Así, hay palabras que son más complejas que otras, ya sea porque la construcción de las vocales son difíciles de pronunciar, o porque sean una combinación de varias palabras o, sencillamente, sean extremadamente largas.









La palabra más larga del diccionario



La Real Academia Española no sólo es un órgano de consulta, si no también interactúa con los ciudadanos que tienen dudas sobre cómo usar correctamente el castellano. Así, cada semana acude a su perfil de la red social X, antes conocida como Twitter, para resolver esas preguntas. Así, una de ellas y de las que más reciben es la pregunta de “cuál es la palabra más larga del diccionario”, y no es otra que “electroencefalografista”. Según el propio diccionario, la definición es: “Persona especializada en electroencefalografía”, que a su vez es la “parte de la medicina que estudia la obtención e interpretación de los electroencefalogramas”.

En total, la palabra más larga oficialmente del español tiene un total de 23 letras, 10 sílabas, 10 vocales y 13 consonantes. No obstante, no es la única palabra del diccionario que se caracteriza por ser de gran longitud son “esternocleidomastoideo”, “otorrinolaringólo” o “electrocardiograma”, que completan el podio con 22, 19 y 18 letras respectivamente. No pocos se habrán percatado de que se trata en todos los casos de palabras relacionadas con el campo de la medicina o la anatomía. Eso sí, la siguiente en la lista es “electrodoméstico” con 16 palabras nada desdeñables.

El apellido más largo del euskera



Y del español, saltando hasta el idioma del País Vasco, el comunicador de COPE y colaborador de La Linterna, Jon Uriarte, comentaba hace meses otra peculiaridad lingüística en cuanto a longitud. Lo hacía en su sección 'He visto luz', en la que señalaba al director del programa, Ángel Expósito, cuál es el apellido más largo de toda Euskadi, al menos en lo que respecta a los que él conoce.

"El DNI es desplegable", comentaba el director de La Linterna. “Yo tengo un amigo que se llama Ikazurriagagoitiagabigageaskoa”, bromeaba Uriarte al recordar el nombre de un colega que conoció en la mili. Ironizaba con que, al pasar revista, sólo le preguntaban el primer apellido y que se limitaban a llamarle 'Iñaki'.