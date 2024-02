L'eliminació d'un carril a Aribau i Muntaner complica, encara més, la circulació a Barcelona

Han acabat les obres de remodelació dels carrers Aribau i Muntaner. Són dos carrers que acostumen a tenir una gran afluència de trànsit, i ara, amb la reducció dels carrils transitables per vehicles, el trànsit serà més gran i dens. Les obres es basen a deixar dos carrils per a cotxes i un altre per a transports públics. S'han creat al voltant d'unes 900 places d'aparcament per a motos i 90 noves zones de càrrega i descarrega, pels transportistes.

Nou cordó de serveis al carrer Aribau, Barcelona.





La remodelació s'ha dut a terme al tram entre l’avinguda Diagonal i la Gran Via de les Corts Catalanes. A Muntaner, el cordó de serveis està a la vorera de la banda Besos, i en el cas del carrer Aribau es situa a la banda Llobregat.

L'ajuntament de Barcelona ha afirmat que lesw obres s'han realitzat per tal de gaunyar espai pels vianants a la vorera. La creació de les places d'aparcament, es veu justificada per la necessitat que les motos no siguin aparcades a la vorera.