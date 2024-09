Le roban por cuarta vez la bici en Barcelona y lo que hace para recuperarla deja a sus amigos sin palabras: “No me lo creo”

¿Alguna vez te han robado? Si es así, y esperamos de corazón que no lo sea, habrás experimentado una sensación de desazón terrible. Desazón que, más tarde, viene acompañada de rabia, de tristeza e incluso de mucha inseguridad, porque sientes que han violado un espacio seguro que nunca pensaste que se traspasaría.

Robos, por supuesto, hay de todo tipo, pero todos suelen provocarte la misma sensación y son igual de desagradables. Desde el robo del móvil en la calle, o la cartera, hasta que entren en tu casa y se lleven tus tesoros más preciados. Porque sí, muchas veces se llevan cosas de mucho valor sentimental que hacen que nos sintamos muy desolados.

Los peores, por supuesto, suelen ser aquellos en los que te roban algo que es indispensable y necesario para ti, como el teléfono móvil, el coche o cualquier otro vehículo. Y esto es, precisamente, lo que le pasó a Álex.

Él es un joven de Barcelona que tenía una bici para moverse para la ciudad, pero se la han robado. Y sí, como él mismo contaba, es ya la cuarta vez que le roban en la ciudad.

Lo que hace para recuperar la bicicleta que deja a todos de piedra

Lo cierto es que Álex, al que ya han robado al menos cuatro veces en Barcelona, sabe que si quieres recuperar algo, tienes que entrar en distintas aplicaciones y tiendas de segunda mano. Porque sí, lo más seguro es que eso que te han robado, se venda.

Por eso mismo, él entró en Wallapop y buscó su bici y, casualmente, al poco tiempo de habérsela robado, se la encontró. Por supuesto, contactó con su vendedor y acordó verse en persona, para poder denunciarle.

“Estamos yendo ahora mismo a Rubí, hemos quedado con el ladrón de la bici o el vendedor de la bici robada, y le he intentado descontar un poco de dinero” comenzaba contando en su cuenta de TikTok.

Cargando…

“Me han avisado de que Rubí era un sitio chungo, y a medida que vamos el barrio se va haciendo cada vez más chungo” contaba mientras enseñaba su recorrido.

En ese momento, se encontraba con el vendedor, y, cuando le explicaba que esa bici era suya, él salía por peteneras. “Tengo el número del pavo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Si el pavo era alemán” decía el vendedor.

Álex le instaba a que denunciaran conjuntamente ante la policía, porque el vendedor decía que le habían cobrado 150 euros por esa bicicleta. Sea como sea, al final decidió devolvérsela, aunque con cierto grado de desconfianza.

“Según él se la habían venido, no sé si será cierto. Insistía mucho en que no había sido él, al principio le creíamos pero ahora que no estamos con él, empezamos a dudar” decía.

Le roban algo impensable mientras teletrabaja

Estábamos muy tranquilos en La Tarde, charlando de todo un poco, cuando hemos visto una noticia que nos ha dejado patidifusos: una mujer ha denunciado en redes sociales que le han robado una olla de lentejas. Lo creas o no, la tenía en la repisa de la ventana de su chalé y alguien pasó y se la arrebató.

Seguro que le dolió mucho, porque habría invertido muchísimo tiempo en cocinarlas y tendría muchas ganas de comérselas. Aun así, no deja de ser una noticia que tiene su gracia, por lo inverosímil de la situación. Por eso, hemos preguntado a los oyentes qué es aquello que les robaron y que terminó siendo surrealista.

Historias ha habido muchas, pero esta nos ha llamado mucho la atención. Y es que este oyente nos contaba que le robaron en casa sin que se diera cuenta mientras él trabajaba.

"Estaba trabajando en casa, llegó mi mujer y cuando abrió la puerta me preguntó por el felpudo. El felpudo había desaparecido" comenzaba contando.

"No era nuevo, tenía 6 o 7 años y sin haberse lavado nunca. Roña llevaba como para parar un camión" decía muy divertido. Eso sí, no creas que no sufrió con esa pérdida, porque hizo lo que pudo para recuperarlo.

"Bonito era. Fíjate si era bonito que lo busqué de nuevo por Internet y me compré el mismo" sentenciaba divertido. Eso sí, el equipo de La Tarde no podía comprender cómo alguien había llegado a robarle algo así y mucho menos con qué intención. "El felpudo, me parecen todos iguales, y los que me gustan menos son los que tienen frases de motivación, de autoayuda" decía divertido Fernando de Haro, codirector del programa.