El Vilpa, una alternativa más barata y flexible a los gimnasios

Un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revelado que hay una gran diferencia de precios en instalaciones deportivas según la ciudad española. En Barcelona ir al gimnasio es 10 veces más caro que en Badajoz, Oviedo o Logroño. Ante este encarecimiento, la gente ha optado por el vilpa, una práctica que promueve actividades cotidianas como subir escalas, cargar con las bolsas de la compra o andar en vez de ir en trasporte público.

Con un mínimo de esfuerzo diario, según indica un estudio europeo, se reduce en un 40% el riesgo de mortalidad por cáncer y un 50% por enfermedades cardiovasculares. Oscar Estivill, practicante del vilpa, ha explicado a COPE Cataluña y Andorra sus beneficios. “En vez de ir en metro, voy andando. Me siento mucho mejor”, explica Oscar. “Con la universidad y el trabajo, no encontraba el momento para ir al gimnasio, así que opte por hacer vilpa, aunque antes no se llamase así”, añade el joven.

Una excelente alternativa

“Quizá no parece mucho, pero si lo miras con retrospectiva el trabajo no es ninguna tontería. Mediante una aplicación de móvil veo mi rendimiento y cada día hago 20 pisos subiendo escaleras. Multiplicado por los días de la semana, de lunes a viernes me recorro el equivalente al Empire State Building”, compara Oscar.

Entre un 70 y un 80% de los adultos no hacen ejercicio regularmente, sea porque no vuelan o no podan. Y, según confirma Oscar, el vilpa es una excelente alternativa para combatir el sedenatrismo.