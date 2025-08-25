Un fin de semana más de caos en rodalies: "No son problemas técnicos, son negligencias"

La plataforma de usuarios ha añadido que después de cinco años de vigencia del plan de Cercanías impulsado por el Ministerio de Transportes "no hay mejora por ninguna parte"

La plataforma de usuarios en defensa de la R3 ha lamentado que las incidencias son el "día a día" de una línea "eternamente abandonada" después de que este fin de semana se haya tenido que cortar la circulación en varios puntos, con una avería que afecta en estos momentos el tramo entre la Garriga y L'Hospitalet.

"No son problemas técnicos, es una negligencia de quien tiene las responsabilidades. Los usuarios estamos atrapados", ha dicho el portavoz del grupo "Para que no nos jodan el tren", Marc Janeras este domingo.

Janeres ha asegurado que con las incidencias de este fin semana se teme "lo peor" de cara a septiembre, cuando debe empezar un corte de 16 meses en la línea para avanzar en el desdoblamiento de la vía. "El comienzo del curso siempre hay un pico de incidencias, es un momento delicado.

Con el presagio de ayer y hoy nos tememos lo peor, que empecemos un penoso septiembre", ha dicho. El corte del R3 empezará el 27 de septiembre. En una primera fase no habrá trenes entre Montcada Bifurcació y la Garriga.

En una segunda fase, a partir de mayo de 2026, el corte será entre Mollet-Santa Rosa y la Garriga. Estas obras son fundamentales por la línea, que en estos momentos está abocada a quedar "totalmente cortada y paralizada" ante cualquier incidencia.

En este sentido, Janeras recordó que las obras llegan con "dos años de retraso" y se alargarán mucho más de lo previsto, ya que la afectación debía ser de tres meses y acabará siendo de dieciséis. El representante de los usuarios también criticó el plan alternativo de autobuses, modificado "unilateralmente" por Renfe y que no sigue las pautas pactadas en una reunión con todas las partes en junio.

La plataforma de usuarios ha añadido que después de cinco años de vigencia del plan de Cercanías impulsado por el Ministerio de Transportes "no hay mejora por ninguna parte" sino que "se perpetúa el desastre" y ha criticado el ritmo lento con el que trabaja la administración estatal. "¿Cómo puede que en cinco años del plan de Cercanías vigente no se haya desdoblado ni un solo kilómetro de la línea R3?", se preguntó.

El portavoz de la asociación también ha lamentado la falta de información que han sufrido los usuarios este fin de semana, con "alternativas de transporte incompletas, dejando sin servicio algunas estaciones, cambiando cada media hora las indicaciones".

"Siendo el día a día las incidencias en esta línea, no entendemos como Cercanías no tiene un departamento eficiente de gestión de la incidencia", ha afirmado. Janeras ha reclamado a las administraciones que sean "diligentes con sus responsabilidades" y que no se sacudan las culpas entre ellas.

Los trenes de la línea R4 de Cercanías circulan este lunes por la mañana con retrasos que pueden superar los 30 minutos por las obras que se están realizando en esta línea.

Por otra parte, en la línea R17, el trayecto entre Tarragona y Salou-Port Aventura debe realizarse por carretera, según informan desde Renfe.

En cambio, los trenes del R3 circulan sin incidencias después de un fin de semana con muchos problemas en esta línea: el sábado una incidencia en la infraestructura obligó a cortar el servicio entre Hospitalet y Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) y el domingo se tuvo que interrumpir de nuevo entre L'Hospitalet y la Garriga (Vallès Orient).