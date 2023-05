"Me quedé sin vestido y sin 700€"

A principios de abril cerró el establecimiento José Coco, una tienda de trajes de boda situado en Vilanova y la Geltrú, dejando sin sus vestidos a decenas de personas que habían hecho una paga y señal. Actualmente, los Mossos d'Esquadra investigan por estafa al propietario de la tienda que ya ha sido localizado y citado a declarar.

Ivet, que se casa en septiembre del 2023, es una de las personas que se ha visto afectada por la estafa del propietario del establecimiento. Ella misma nos explica que acudió a José Coco en septiembre de 2022 para empezar a mirar vestidos y se enamoró de uno. "Una vez hecha la paga y señal nos dijeron que sobre principios de ferero estaría el vestido en la tienda para que pudiera ir a probármelo y me acabasen los arreglos". A medida que pasaban los meses, no recibía respuesta del establecimiento y cuando contactaba con ellos le atrasaban la entrega del vestido porque "estaban muy liados con las bodas de marzo". Finalmente, para sorpresa de Ivet, "la primera semana de abril un familiar pasa por delante de la tienda y me llama diciendo que se la ha encontrado cerrada y vacía".

La afectada, al enterarse, empezó a llamar y a enivar mensajes al número de empressa del establecimiento pero no tuvo respuesta. Con el timepo, "no llegaban mis mensajes y el teléfono dejó de dar señal, así que di mi vestido por perdido". Por ese, motivo, no denunció desde un principio, prefirió darle prioridad a la búsqueda de otro vestido. Y es que Ivet no sólo perdió su vestido, también perdió los 700€ que dio de paga y señal.

El darrer tweet de l'empresa ja va ser la diada de Sant Jordi del 2020.





Ahora mismo, Ivet, ha encontrado el apoyo de otras personas que se encuentran en su misma situación y han creado un grupo para denunciar de forma conjunta. Se conocieron a través de un vídeo que subió una chica a sus redes sociales y cada vez son más las personas que se suman al grupo, actualmente hay un total de 30 personas.

Aunque el caso ya está en disposición judicial, desde los Mossos d'Esquadra les han anunicado que "será un proceso lento y difícil" pero, entre todos los afectados, "estamos intentando hacerlo conjunto, formar piña para que cuando salga el juicio se vea realmente toda la gente que se ha visto afectada por esto".

Ivet nos explica que a pesar de haberse visto afectada económicamente, también ha habido una gran repercursión emocional por "los nervios y la ansiedad de decir: me he quedado sin vestido", por lidiar con el problema y por tener que buscarse la vida para encontrar otro vestido.

Finalmente, Ivet ha podido encontrar otro vestido y apunta que "lo importante ahora es poder denunicar este caso, que no es normal y no han sabido gestionar bien, y que han dejado a la gente con la preocupacion económica y emocional que supone todo esto".