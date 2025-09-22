Las lluvias dejan el cuerpo sin vida de un menor en un río de Barcelona y buscan a su padre desaparecido

Los servicios de emergencias han localizado el cuerpo sin vida de un menor de entre 11 y 12 años en Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès). Según ha confirmado la consellera de Interior, Núria Parlon, el niño viajaba con su padre en un vehículo que fue arrastrado por la riada en el término municipal de Sant Quintí de Mediona. En estos momentos, un amplio dispositivo de búsqueda sigue rastreando la zona para encontrar al segundo ocupante del coche, el padre del menor, que permanece desaparecido durante la noche.

Los bomberos hicieron cientos de salidas

Una posible imprudencia, el origen de la tragedia

La fatídica cadena de acontecimientos se ha desencadenado a las 18:32 horas, cuando los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso de que un coche había sido arrastrado por el río de Bitlles con dos personas en su interior. Según han relatado varios testigos presenciales a los equipos de emergencia, el conductor del vehículo tenía la intención de cruzar por un tramo de riesgo y fue advertido para que no lo hiciera. A pesar de las advertencias, el coche ha intentado cruzar y una súbita crecida del agua lo ha arrastrado río abajo, sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo.

Apenas media hora después del aviso, a las 19:17 horas, un helicóptero del SEM ha localizado el vehículo a un kilómetro del punto donde fue visto por última vez. Los efectivos submarinistas de los Bombers han accedido al interior para asegurar la zona y recoger documentación, descartando inicialmente la presencia de cuerpos. El dispositivo de búsqueda, coordinado desde un centro de mando en el pabellón deportivo de Sant Quintí de Mediona, está formado por 87 efectivos y 21 dotaciones, incluyendo la Unidad de Mando Media, efectivos de los GRAE de Montaña y Subacuáticos, una unidad de drones, el Grupo Canino de Búsqueda y el Grupo Operativo de Apoyo (GROS).

La gestión de la emergencia, a debate

La tragedia ha reabierto el debate sobre la eficacia de los sistemas de alerta a la población. Preguntada por la ausencia de un aviso masivo a los teléfonos móviles (ES-Alert), la consellera Parlon ha defendido la gestión de la emergencia.

Según ha explicado, ["estos avisos solo son útiles cuando se sabe el riesgo concreto por una zona y hora determinadas"]. Además, ha insistido en que la población llevaba días alertada sobre la previsión de lluvias intensas para este domingo en toda Cataluña y que se había recomendado no realizar actividades al aire libre ni arriesgarse a cruzar ríos o rieras.

ACN Personal de emergencias valorando las actuaciones

Luto y llamamientos a la prudencia

Las reacciones institucionales no se han hecho esperar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado la muerte del menor a través de un mensaje en la red social X, donde ha asegurado que ["continúa la búsqueda de una persona desaparecida"].

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha trasladado su pésame a los familiares y amigos del fallecido y ha agradecido la labor de los servicios de emergencias. Sánchez ha aprovechado para hacer un llamamiento a la máxima precaución ante los efectos del temporal que todavía afectan a varias zonas del país.

El suceso ha conmocionado a las localidades del Alt Penedès, una comarca que ha sufrido con especial virulencia los efectos de las últimas lluvias torrenciales. Mientras los equipos de rescate trabajan sin descanso, la incertidumbre sobre el paradero del padre del menor mantiene en vilo a toda la comunidad. Las autoridades insisten en la necesidad de extremar las precauciones y seguir las recomendaciones oficiales para evitar que una tragedia como esta vuelva a repetirse.